«За две недели можно заработать столько же, сколько за два месяца у себя в стране» 8 10.01.2022, 10:45

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Монолог начинающего дальнобойщика.

Поиск хорошей работы в Беларуси часто превращается в задачу со звездочкой, поэтому многие наши соотечественники-автомобилисты нет-нет, да и задумываются о профессии дальнобойщика. А пока одни лишь задумываются, другие действуют. Впечатлениями и первым опытом с abw.by поделился один из читателей, который успел съездить в свой первый рейс с напарником. По просьбе собеседника рассказ публикуется на условиях анонимности:

"Уехать с пустым кошельком не получится"

– История у меня банальная, как и у многих других водителей. В Беларуси сложно найти нормальную работу с хорошей зарплатой и подходящим графиком. Если будет достойная оплата, то график будет такой, что проще сразу уйти в дальнобойщики. Категория "СЕ" у меня была еще два года назад. Тянул до последнего, не хотел уезжать. Но приняли с семьей совместное решение, что пора уходить в дальнобойщики.

У нас сложно найти работу, где брали бы без опыта, поэтому смотрел в сторону Европу. Там есть большие фирмы, их еще называют "большие колхозы", где можно устроиться без опыта. Подготовку начал в июне. Замена паспорта, справки, виза, другие документы. Время нужно потратить. После приезда в Латвию бумажная волокита тоже не закончилась. Опять же нужно было сдать экзамен в местном аналоге нашей ГАИ, сдать внутренний экзамен в фирме. Это все тоже не за один день делается, приходилось ждать. То есть подготовка началась в июне, а в первый стажировочный рейс я отправился в середине октября.

Уехать с пустым кошельком тоже не получится. Я брал 600 евро. Расходы будут в любом случае. Что-то делается за свой счет, что-то оплачивает фирма с будущим вычетом из оплаты труда. Жилья это тоже касается, но зависит от фирмы. Кто совсем без опыта – нужно готовить деньги на дополнительные занятия. Что берут на работу без опыта – это немного лукавство. На тебя посмотрят и отправят доучиваться в местную автошколу. Одно занятие – 50 евро. А поездить нужно и на площадке, и в городе, и на трассе.

Экзамены тоже проходят не как у нас. У нас посадят за руль какой-нибудь ГАЗели с прицепом – и это уже категория "СЕ". А в Европе дают нормальный автомобиль. Нужно показать, что ты умеешь ездить. И без опыта с этим могу возникать трудности. Дороги и улицы узкие, отличия в каких-то нюансах на дорогах и привычках тоже есть. В Беларуси, например, зеленый сигнал светофора перед включением желтого начинает моргать, а там сразу включается желтый. Или, например, выезд со второстепенной дороги – ни в коем случае во время разгона твой автомобиль не должен кому-то помешать. Понятно, что в жизни потом все ездят так, как ездят, но от экзамена никуда не деться.

"Три раза пересек Германию, но страну так и не увидел"

Дальше все в принципе предсказуемо. Дорога и дорога. В первый рейс никого одного не отправляют, обязательно будет напарник. У меня тот путь прошел спокойно, можно сказать, всю Европу пересек. Для новичка самое тяжелое – длинные смены. За рулем ты едешь 9 часов, но все равно все остальное время находишься в автомобиле в дороге. Вся жизнь в автомобиле проходит. Многие выезжают первые 2 недели – и собирают вещи домой, не выдерживают такого режима.

Какая уж там романтика! Я три раза пересек Германию, но страну так и не увидел, все переезды были ночными. Ночных поездок, если экипаж парный, вообще очень много, да и темнеет сейчас рано. Про сходить куда-то погулять можно забыть. Только если выпадут какие-то больше выходные и будет охраняемая парковка. От машины нельзя отходить ни на шаг. За две недели в рейсе я дальше 100 метров от нее не отдалялся. Залезть могут даже "свои", то есть те же дальнобойщики.

Чтобы хоть как-то смотреть на другие страны, нужно отработать хотя бы несколько лет. Только тогда появится нужный опыт, наладятся отношения с логистами, чтобы можно было рассчитывать на какие-то легкие рейсы.

Инфраструктура вдоль дорог хорошая. Поесть, помыться, постирать одежду – с этим проблем нет. Куда сложнее с парковками, потому что где-то стоять просто нельзя, а штрафы в Европе большие, где-то могут слить топливо. К этому просто надо готовиться заранее, хорошо хоть сейчас информации очень много на эту тему.

Тому, кто чувствителен к быту, тоже нелегко придется. В кабине для двоих места немного. Вещи опять же. Холодильник небольшой. Еще и от машины все зависит: не во всех из них можно оставлять полку разложенной во время езды. Опять же мужской коллектив. Кто-то курит, кто-то – нет, кто-то храпит. Хорошо, если в гостиничном номере всего четыре человека. А если хостел типа барак на двадцать человек? Такая вот романтика.

Если хочется сэкономить, нужно не лениться еще и еду самостоятельно готовить. 100 евро – это минимум на месяц. Это если не голодать, но к деньгам бережно относиться. Условно, есть гречка за 1 евро, а есть за 3. По разговорам на месяц многим хватает 300 евро, но зависит все от человека. Я в общепите ни разу не был, разве что кофе один раз взял. А если еще пить и курить, это вообще отдельная статья расходов, дорого это в Европе.

"Главная "страшилка" – перерасход топлива"

С чем дела хорошо обстоят, так это с автомобилями. У крупных фирм все машины новые и на гарантии. Самый старый автомобиль будет пятилетним, механическую коробку почти нигде не встретишь. Опять же речь об известных компаниях. Знания технической части от тебя никто не требует, только отдельные вещи на экзамене. Если что-то случится с авто, за тебя все сделает сервис. Даже если что-то умеешь и хочешь сделать сам, все равно не дадут, поскольку, повторюсь, машины на гарантии. За технику можно не переживать. Работодателям надо, чтобы машины ездила и работала, простои не в их интересах.

Насколько ты подружишься с фурой, зависит от умений и опыта. У меня был опыт работы на грузовых авто, поэтому было не так сложно. К концу второй недели начинаешь чувствовать габариты, появляется уверенность. Дальнобойщиком за это время никто, конечно, не становится. Но если сразу пересесть с легкового авто на фуру, будет тяжело. Люди и бордюры цепляют, и знаки чуть не сносят. Опять же опыт. Бывают паркинги с полным сервисом, но там настолько плотно все припаркованы, что новичку туда лучше не соваться, как бы там ни было хорошо.

Главная "страшилка" – перерасход топлива. У нас лимит – 29 литров. Вложиться в него проблематично, при почти полной загрузке тем более. Со временем всему этому можно научиться, хотя опять же много зависит от маршрута. То, что фирмы "вешают" избыточно сожженное топливо на водителей, правда. Может, где-то она будет больше, но все равно никуда от нее не деться. Иначе водители начнут сливать топливо. Вообще к мысли о перерасходе топлива стоит привыкнуть заранее. Вычесть в уме из будущей зарплаты 100 евро и ездить себе спокойно.

Что касается времени на доставку, то из того, что увидел я, каких-то невыполнимых задач не встречал. Форс-мажоры бывают. К примеру, случится где-то ДТП на узкой дороге – придется стоять. А простои – это упущенные километры. Не стоит забывать и о режиме труда и отдыха, что тоже накладывает ограничения. Знаю, что фирма может иногда просить пойти на нарушение, должно быть сообщение от логиста в таких случаях. Штраф тогда компенсируют, только вот нарушение все равно останется на тебе. Тут каждый водитель сам решает, нужна ему потом такая история или нет. Заставить нарушать все равно никто не может, каждый думает сам, прислушаться к просьбе или нет.

Иностранный язык во время работы нужен постольку-поскольку, особенно если устраиваться в Литве или Латвии. В рейсе все вопросы решает логист. Максимум, что понадобится, – какие-то базовые слова, вроде "лево" и "право". На крайний случай на складе всегда можно объясниться языком жестов. Документы показал, показали куда парковаться – и все на этом.

"За две недели можно заработать столько же, сколько за два месяца у себя в стране"

Пока что я был лишь в одном стажировочном двухнедельном рейсе, во второй поеду как раз в январе. До самостоятельного выезда нужно поездить с напарником примерно месяц. Оплата с учетом стажировки на данный момент составляет 53 евро в сутки. На мою компанию жалоб не было, платят, как и обещали, но слухи о затягивании оплаты или вообще обмане в других компаниях – это не слухи.

В целом это хороший вариант для белоруса, чтобы заработать. За две недели можно заработать столько же, сколько за два месяца у себя в стране. Просто не стоит мечтать о быстрых деньгах. Нужно подсобрать "подушку безопасности", подготовиться, подучиться и выждать время до первых рейсов, а затем еще иметь запас денег, чтобы подождать, пока этот рейс будет оплачен. Не стоит рассчитывать на что-то сверх. Нужно опустить планку ожиданий, и тогда все будет нормально.

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