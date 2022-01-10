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В Казахстане при странных обстоятельствах гибнут силовики

  • 10.01.2022, 10:52
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В Казахстане при странных обстоятельствах гибнут силовики

Трое погибших за утро.

В Казахстане при странных обстоятельствах гибнут силовики. Корреспондент казахстанского изадния Orda.kz из Тараза сообщает, что начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством.

После протестов в его отношении было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал.

Затем появилось сообщение, что полковник Комитета национальной безопасности Казахстана Азамат Ибраев найден мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане.

Диагноз высотная травма. При осмотре, как сообщает полиция, было установлено, что окно в кухонной комнате было открытым.

В пресс-службе КНБ официально не подтвердили, но сообщили, что будет пресс-релиз. Говорят, погибший был соратником экс-главы КНБ Карима Масимова.

Также в Алматы на рабочем месте скончался один из замов начальника районного управления полиции. У полковника не выдержало сердце.

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