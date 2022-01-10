Могут ли белорусы отказаться от покупки, если ее уже привез курьер? 2 10.01.2022, 11:01

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На вопрос отвечает юрист.

Жительницу Барановичей Инну смутили правила покупки товаров в одном из интернет-магазинов. За разъяснениями она обратилась в редакцию Intex-press.

– Заказала платье в интернет-магазине. Мне его привезли, но оказалось, что платье совсем не такое, как было на фотографии. Я хотела отказаться от покупки, но курьер сказал, что после оформления заказа на сайте я обязана принять и оплатить товар. Правда ли это, и что делать в такой ситуации? – интересуется Инна.

В ситуации разбирается адвокат Елена Байтус.

– Торговля через интернет-магазин регламентируется также, как и торговля в стационарных магазинах: законодательством о защите прав потребителей. Специальными правилами продажи товаров при осуществлении дистанционной торговли установлено, что при торговле с использованием сети Интернет на главной странице сайта интернет-магазина в обязательном порядке размещается указание способа оплаты товаров и их доставки.

Таким образом, в случае, если доставка товара осуществляется без предварительной оплаты полной стоимости товара, то обязать покупателя оплатить доставленный товар продавец (курьер, действующий в интересах продавца) не в праве. А если условием доставки товара (одежды) является полная оплата его стоимости, и покупатель ее произвел, то, согласно ст.28 Закона Беларуси «О защите прав потребителей», покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему товара, если более длительный срок не объявлен продавцом на сайте, возвратить товар надлежащего качества – не подходящую по размеру, форме, габаритам, фасону, расцветке или комплектации одежду, а продавец обязан, соответственно, вернуть покупателю уплаченную им покупную цену.

Требование потребителя о возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца. Иных правил, ухудшающих права потребителя, интернет-магазины устанавливать не в праве.

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