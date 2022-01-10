Что происходит в Казахстане: главные события на данный момент 11 10.01.2022, 11:08

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(обновляется) Гибель силовиков, отключение интернета и протестные настроения.

Казахстан продолжает жить революционными событиями. В ходе них протесты охватили всю страну.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы. 6 января ОДКБ по просьбе президента Токаева начало вводить иностранные войска в Казахстан.

Ситуация остается напряженной.

Сайт Charter97.org пишет о самых главных на данный момент событиях в Казахстане.

14:21 После появления более-менее стабильного интернета в Казахстане начали появляться видео жестких действий силовиков.

На 47 секунде этого видео по мирным безоружным людям начнется прицельная снайперская стрельбы из окон резиденции Назарбаева в Алматы.

13:39 Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2006 году приобрела особняк на севере Лондона, намереваясь получить британское гражданство.

Как уточняет The Sunday Telegraph, покупка стала одним из наиболее значимых приобретений 41-летней Алии Назарбаевой после того, как она вывела с территории республики 300 миллионов долларов. О внушительных тратах стало известно после того, как между родственницей политика и ее финансовыми советниками произошел конфликт.

13:04 Лукашенковские оккупанты из ОДКБ в Казахстане «заняты очень важным делом». Они проверяют документы у казахстанских полицейских.

Да это видео еще и постановочное, обращает внимание «Еврорадио». Судите сами: полицейская машина — не случайна. Она ждет, пока солдаты подойдут к перекрестку.

11:59 Telegram-канал «Басе» публикует видео демонтажа таблички с именем Назарбаева по проспекту Назарбаева в Алматы.

«Обратно переименовали в Фурманова, так сказать», — пишет Telegram-канал.

11:25 Российский политолог Андрей Суздальцев обратил внимание на интересную деталь, касающуюся белорусских военных, направленных в Казахстан:

— Белорусские военные продолжают располагаться на заброшенном военном аэродроме Жетыген и, что удивительно, охраняют в Капшагае склад с артиллерийскими боеприпасами. Дело в том, что в ходе казахстанского кризиса не отмечено случаев применения восставшими артиллерии.

Другое дело, что Капшагай является курортным местечком недалеко от Алматы. Тут имеется крупнейшая в Казахстане игорная зона и сеть отелей. Так что белорусы охраняют расположенные в этом городке десяток крупных казино, не считая более мелких. Подвиг, требующий награждения…

11:06 «Басе» публикует видео акции протеста в Алматы. 4 января на площади самого большого города в Казахстане собрались 50 тысяч человек.

11:05 Сообщается, что в Алматы снова отключен интернет.

11:03 В Казахстане при странных обстоятельствах гибнут силовики. Корреспондент казахстанского издания Orda.kz из Тараза сообщает, что начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством.

После протестов в его отношении было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал.

Затем появилось сообщение, что полковник Комитета национальной безопасности Казахстана Азамат Ибраев найден мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане.

Диагноз высотная травма. При осмотре, как сообщает полиция, было установлено, что окно в кухонной комнате было открытым.

В пресс-службе КНБ официально не подтвердили, но сообщили, что будет пресс-релиз. Говорят, погибший был соратником экс-главы КНБ Карима Масимова.

Также в Алматы на рабочем месте скончался один из замов начальника районного управления полиции. У полковника не выдержало сердце.

11:02 Как выглядит Алматы сегодня. Журналистка издания Reuters Мария Гордеева опубликовала фото из cамого большого города Казахстана.

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