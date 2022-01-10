Что происходит в Казахстане: главные события на данный момент

Что происходит в Казахстане: главные события на данный момент11
- 10.01.2022, 11:08
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(обновляется) Гибель силовиков, отключение интернета и протестные настроения.
Казахстан продолжает жить революционными событиями. В ходе них протесты охватили всю страну.
К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы. 6 января ОДКБ по просьбе президента Токаева начало вводить иностранные войска в Казахстан.
Ситуация остается напряженной.
Сайт Charter97.org пишет о самых главных на данный момент событиях в Казахстане.
14:21 После появления более-менее стабильного интернета в Казахстане начали появляться видео жестких действий силовиков.
На 47 секунде этого видео по мирным безоружным людям начнется прицельная снайперская стрельбы из окон резиденции Назарбаева в Алматы.
13:39 Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2006 году приобрела особняк на севере Лондона, намереваясь получить британское гражданство.
Как уточняет The Sunday Telegraph, покупка стала одним из наиболее значимых приобретений 41-летней Алии Назарбаевой после того, как она вывела с территории республики 300 миллионов долларов. О внушительных тратах стало известно после того, как между родственницей политика и ее финансовыми советниками произошел конфликт.
13:04 Лукашенковские оккупанты из ОДКБ в Казахстане «заняты очень важным делом». Они проверяют документы у казахстанских полицейских.
Да это видео еще и постановочное, обращает внимание «Еврорадио». Судите сами: полицейская машина — не случайна. Она ждет, пока солдаты подойдут к перекрестку.
11:59 Telegram-канал «Басе» публикует видео демонтажа таблички с именем Назарбаева по проспекту Назарбаева в Алматы.
«Обратно переименовали в Фурманова, так сказать», — пишет Telegram-канал.
11:25 Российский политолог Андрей Суздальцев обратил внимание на интересную деталь, касающуюся белорусских военных, направленных в Казахстан:
— Белорусские военные продолжают располагаться на заброшенном военном аэродроме Жетыген и, что удивительно, охраняют в Капшагае склад с артиллерийскими боеприпасами. Дело в том, что в ходе казахстанского кризиса не отмечено случаев применения восставшими артиллерии.
Другое дело, что Капшагай является курортным местечком недалеко от Алматы. Тут имеется крупнейшая в Казахстане игорная зона и сеть отелей. Так что белорусы охраняют расположенные в этом городке десяток крупных казино, не считая более мелких. Подвиг, требующий награждения…
11:06 «Басе» публикует видео акции протеста в Алматы. 4 января на площади самого большого города в Казахстане собрались 50 тысяч человек.
11:05 Сообщается, что в Алматы снова отключен интернет.
11:03 В Казахстане при странных обстоятельствах гибнут силовики. Корреспондент казахстанского издания Orda.kz из Тараза сообщает, что начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством.
После протестов в его отношении было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал.
Затем появилось сообщение, что полковник Комитета национальной безопасности Казахстана Азамат Ибраев найден мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане.
Диагноз высотная травма. При осмотре, как сообщает полиция, было установлено, что окно в кухонной комнате было открытым.
В пресс-службе КНБ официально не подтвердили, но сообщили, что будет пресс-релиз. Говорят, погибший был соратником экс-главы КНБ Карима Масимова.
Также в Алматы на рабочем месте скончался один из замов начальника районного управления полиции. У полковника не выдержало сердце.
11:02 Как выглядит Алматы сегодня. Журналистка издания Reuters Мария Гордеева опубликовала фото из cамого большого города Казахстана.