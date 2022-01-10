МИД Германии: «Северный поток 2» не соответствует требованиям Евросоюза 7 10.01.2022, 11:37

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Анналена Бербок

Фото: Getty Images

Это является причиной приостановки процесса сертификации.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток 2» не соответствует требованиям Евросоюза.

По ее словам, это является причиной приостановки процесса сертификации.

«Наше федеральное правительство указано в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать требованиям Европы. Это же распространяется на «Северный поток 2».

На данный момент соответствия нет, поэтому процесс сертификации временно приостановлен», — заявила Бербок в интервью итальянской газете La Stampa.

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