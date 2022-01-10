В Солигорском районе школьный автобус вылетел в кювет и перевернулся

В Солигорском районе школьный автобус вылетел в кювет и перевернулся9
- 10.01.2022, 11:44
- 9,698
В момент ДТП в автобусе находились 11 детей и 3 учителя.
Школьный автобус сбил велосипедиста и перевернулся вблизи деревни Челонец Солигорского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Происшествие случилось 10 января, около 07.50. Предварительно установлено, что 61-летний водитель школьного автобуса МАЗ совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. После этого транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось.
В момент ДТП в автобусе находились 11 детей и 3 учителя. Одна из преподавателей получила травмы и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. 58-летний велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия.