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В Солигорском районе школьный автобус вылетел в кювет и перевернулся

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  • 10.01.2022, 11:44
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В Солигорском районе школьный автобус вылетел в кювет и перевернулся

В момент ДТП в автобусе находились 11 детей и 3 учителя.

Школьный автобус сбил велосипедиста и перевернулся вблизи деревни Челонец Солигорского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Происшествие случилось 10 января, около 07.50. Предварительно установлено, что 61-летний водитель школьного автобуса МАЗ совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. После этого транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось.

В момент ДТП в автобусе находились 11 детей и 3 учителя. Одна из преподавателей получила травмы и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. 58-летний велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия.

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