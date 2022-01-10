В Казахстане началась «зачистка концов»? Эль Мюрид

10.01.2022, 11:49

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Эль Мюрид

Будут убирать людей, в чьей лояльности сомневаются.

В Казахстане ачальник полиции Жамбылской области Жанат Сулейманов, назначенный 5 дней назад, застрелился в своем кабинете.

По всей видимости, сейчас начинается "зачистка концов". Будут убирать людей, в чьей лояльности сомневаются, и которые могут сказать что-то, не соответствующее официальной линии партии. Заодно пойдет передел собственности - это еще одна линия загадочных самоубийств и исчезновений.

5 дней работы на посту - как-то маловато для обвинений в бездействии или наоборот - в умышленных действиях. А вот узнать что-то лишнее за 5 дней очень даже возможно.

Эль Мюрид, Telegram

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