В Казахстане началась «зачистка концов»?
- Эль Мюрид
- 10.01.2022, 11:49
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Будут убирать людей, в чьей лояльности сомневаются.
В Казахстане ачальник полиции Жамбылской области Жанат Сулейманов, назначенный 5 дней назад, застрелился в своем кабинете.
По всей видимости, сейчас начинается "зачистка концов". Будут убирать людей, в чьей лояльности сомневаются, и которые могут сказать что-то, не соответствующее официальной линии партии. Заодно пойдет передел собственности - это еще одна линия загадочных самоубийств и исчезновений.
5 дней работы на посту - как-то маловато для обвинений в бездействии или наоборот - в умышленных действиях. А вот узнать что-то лишнее за 5 дней очень даже возможно.
Эль Мюрид, Telegram