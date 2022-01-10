В Беларусь идут атлантические циклоны и мороз 1 10.01.2022, 11:56

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Какой будет погода на старый Новый год?

На следующей неделе в Беларуси усилятся морозы, а температура воздуха понизится до нормы. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов, пишет zerkalo.io.

По его словам, теплые и влажные воздушные массы Гольфстрима добрались и до Беларуси. Однако в этот раз они изменили траекторию и прошли южнее. Мороз спал, а снег растаял. Особенно заметным такое изменение в погоде оказалось на юго-западе страны.

При этом уже к старому Новому году немного похолодает — в Беларусь придут атлантические циклоны. Температура начнет понижаться, пройдет небольшой снег, а ветер будет северным, умеренным.

В самом начале недели ожидается переменная облачность. Ночью и утром — местами гололед и слабый туман. Минимальная температура воздуха ночью составит от -3 по западу до -8 по северо-востоку. Днем в понедельник ожидается тот же прогноз.

Во вторник — от -3 по юго-западу до -15 по северо-востоку. Далее морозы усилятся. Сохранится влияние прохладного антициклона.

В среду ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром — непродолжительные туманы, влажность до 90%. Ночью и днем — от -5 по Брестской области до -19 градусов по Витебской.

В начале второй половины недели пройдет небольшой снег, ожидаются слабые туманы. В четверг ночью ожидается температура от -7 мороза по западу до -20 по востоку. В дневные часы — от -1 по западу до -10 по востоку.

В пятницу станет теплее: синоптик прогнозирует температуру от 0 до -3.

В субботу Дмитрий Рябов прогнозирует следующий прогноз: ночью от -4 по западу до -11 по востоку. Днем — от 0 до +2, в воскресенье — от -2 до +1.

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