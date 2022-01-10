«Течет крыша, промерзают двери, вентиляция не работает» 9 10.01.2022, 12:16

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У дольщиков коттеджей в минском Соколе снова проблемы.

О проблемах микрорайона Сокол, где в 2020 году развернулась масштабная стройка коттеджного поселка для многодетных, мы писали еще летом. Тогда часть будущих собственников таунхаусов жаловалась на задержку сроков реализации проекта и неясные перспективы переезда. Первую очередь строительства УКС «Запад» все-таки сдал, но некоторые жильцы по-прежнему недовольны. Вряд ли они именно так представляли себе жизнь в новеньких дуплексах: текущие крыши, неполадки с вентиляцией, трещины в стенах… Глядя на все это, многие дольщики 2-й и 3-й очереди забеспокоились: их дома тоже обещают ввести с опозданием.

«Онлайнер» встретился с людьми, которые недовольны ходом и качеством стройки, в начале декабря: будущих и настоящих жильцов поселка собралось около 15 человек.

— Хотелось бы развеять миф, что жилье мы здесь получаем бесплатно, — переглядываясь друг с другом в поисках поддержки, начали собравшиеся. — В лучшем случае нам предоставляют субсидию: в среднем от 60 000 до 100 000 рублей. Остальное мы платим из своего кармана: кто-то продает недвижимость, кто-то берет кредит на общих основаниях.

Стоимость квадратного метра в поселке — от 1900 до 2100 рублей. Площадь при этом варьируется от 100 до 140 «квадратов». То есть самая дорогая квартира в таунхаусе может стоить в районе 300 000 рублей.

Естественно, за такую сумму, пусть и частично покрытую государством, люди хотят, чтобы их дома отстроили добротно и в положенное время. Но с этим, увы, по-прежнему есть сложности.

— Пока сдана только 1-я очередь. Дольщикам 2-й и 3-й сначала пообещали, что введут коттеджи в эксплуатацию в сентябре. Потом пришли допсоглашения на продление сроков до 31 октября. Сейчас уже новая дата — 31 декабря. Но, судя по стройке, к этому времени они не закончат, — рассказал крепкий мужчина по имени Виталий. — В качестве причины переноса указано «отсутствие финансирования». Но как это возможно, если семьи не являются должниками и исправно вносят деньги по степени готовности объекта?

К качеству тоже возникают вопросы: у кого-то течет крыша, кто-то жалуется на трещины в фундаменте, кто-то — на неправильно сваренную лестницу… Кого-то заботит, что к дому по-прежнему не подвели коммуникации, хотя по срокам пора бы уже приступать к внутренней отделке. При этом надежды на то, что по ходу строительства все будет исправлено, у минчан не очень много: ведь даже те, кто уже получил ключи от своих квартир, до сих пор сталкиваются с проблемами.

«В нашей спальне вообще появились дыры в потолке»

Анна вместе с супругом — дольщики 1-й очереди, чьи ожидания все-таки закончились: в конце августа их дуплекс был готов к заселению. Так как они выбрали вариант с чистовой отделкой, то смогли быстро переехать. Правда, радовались этому событию недолго: уже осенью начали вылезать «косяки».

— Во время дождей, даже минимальных, течет кровля: в комнатах на втором этаже испорчены обои, облезла краска, — проводит для нас экскурсию хозяйка. — В нашей спальне вообще появились дыры в потолке… Там очень холодно — еще и потому, что крыша утеплена абы как: вместо цельных блоков минваты какой-то мусор. Мы случайно это обнаружили, когда муж поднялся наверх вместе с ребятами из подрядной организации, которые должны были устранять течь. Наверное, уже целую бочку герметика туда залили, а толку нет.

Жалуются владельцы и на неправильную работу вентшахт, из-за которой в санузлах низкая температура: на первом этаже, по их словам, она не больше 9 градусов.

— Были у нас проектировщики, пытались разобраться. Соседям смогли обеспечить нормальный приток, нам — нет.

Еще одна проблема — трещина, изрезавшая кусок стены в коридоре. Может, просто усадка? Анна относится к этому скептически.

— Как я понимаю, это лопнули блоки. Рядом несущая колонна, на ней лежит мауэрлат, который весит около 200 кг. Между ними должна быть специальная подушка, амортизирующая нагрузку. Но есть ли она там?

В довершение всего — ржавые входные двери, которые вздуваются и промерзают.

— Я неоднократно отправляла запросы в различные госорганы, но их спускают ниже, и в итоге УКС «Запад» присылает письма с обещаниями все проверить и починить.

Журналисты опубликовали один из ответов застройщика. Если коротко, то течь кровли якобы была устранена еще в октябре, а вентиляционная система может некорректно работать из-за неправильной эксплуатации дома.

Тем не менее от гарантийных обязательств УКС вроде как не отказывается. Правда, сроки исправления недочетов продлил до 31 мая 2022 года.

«Крыша течет, дерево гниет, проваливается утеплитель»

А вот семье Людмилы пока везет меньше: они уже и не надеются, что их таунхаус из 2-й очереди сдадут в срок.

— У меня больной ребенок, у него задержка в психическом развитии. Ему полезен свежий воздух, — объясняет женщина. — Поэтому мы и ухватились за возможность переехать на природу. Продали долю в квартире, бабушкин дом в деревне, потому что накоплений особо не было: я соцработник, муж асфальтобетонщик. Но когда мы сможем здесь жить, все еще не знаем.

Ожидание собственных метров «скрашивают» прогулки по участку, провоцирующие все новые и новые вопросы.

— Мы заметили щели в фундаменте, которых не должно быть. Строители их, конечно, замажут, но все будет вываливаться. Крыша течет, дерево гниет, проваливается утеплитель. Да и сама стропильная система собрана как-то непонятно: везде по две балки расположено, а в углах по одной… — недоумевает Людмила и тут же продолжает перечисление: — В высоте потолка есть перепады, в санузле на 2-м этаже пол залит неровно. А еще окна, которые нам собираются ставить, выглядят как старые: с засохшей монтажной пеной, дырками от шурупов.

По последним данным (на 17 декабря), готовность дома составляет всего 56%.

Принес ли что-то новый год?

В начале января ситуация у многих дольщиков не изменилась: несмотря на обещания, своих квартир к праздникам они не дождались. У кого-то готовность коттеджей составляет 62%, у кого-то — 80%, у кого-то — даже 92%. Но до заветного числа эти показатели не дотягивают.

О новых сроках сдачи людям пока не сообщили.

Как нам удалось выяснить в УКСе, к концу декабря было достроено 25% от всех домов, запланированных к вводу в эксплуатацию.

«Реагируем на все устные и письменные обращения дольщиков»

Чтобы разобраться в происходящем, журналисты отправили в УКС «Запад» конкретные жалобы дольщиков с просьбой их прокомментировать. Заодно спросили, что там со сроками окончания строительства.

Вот что ответили по поводу таунхауса, где проживают Анна с супругом:

«Жилой дом №47 по ул. Докутович введен в эксплуатацию в строгом соответствии с действующим законодательством (Положением о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденным постановлением «совета министров» Республики Беларусь от 06.06.2011 №716). Дольщик до настоящего времени не принял объект долевого строительства в соответствии с договором долевого строительства, но проживает на полноценной основе с июля 2021 года, так как имеющиеся замечания и недостатки не влияют на требования надежности и безопасности по эксплуатации.

При этом заказчик установленным порядком реагирует на все устные и письменные обращения дольщика, указанные им замечания направляются в адрес подрядной организации для устранения.

16 декабря 2021 года в составе представителей заказчика, подрядной организации ООО „Стальная сфера“, УП „УКС Мингорисполкома“, специализированной инспекции Департамента контроля и надзора за строительством в присутствии супруги дольщика проведено обследование квартиры.

В результате обследования было решено принять меры по ремонту кровли с надлежащим осуществлением технического надзора и соблюдением технологии производства работ. После ремонта кровли будет восстановлена поврежденная отделка фасада и в жилых помещениях. Данные работы будут выполнены в благоприятный погодный период, не позднее 31.05.2022.

Установленные входные двери подлежат дополнительной проверке на соответствие требованиям проектного решения. В случае необходимости несоответствия будут устранены до 31.01.2022.

Исполнительная и техническая документация, в том числе паспорт на двери, не переданы дольщику в связи с непринятием им объекта долевого строительства в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Для решения вопроса по стабилизации работы системы вентиляции комиссией принято решение привлечь независимую компетентную организацию для дополнительного обследования».

А так застройщик прокомментировал жалобы Людмилы из 2-й очереди:

«Строительство жилого дома не завершено. Работы на объекте ведутся с соблюдением действующих технических нормативных правовых актов. В случае выявления недостатков выполненных работ последующие работы не выполняются до устранения некачественных работ.

Установка окон „с каких-то других объектов“ невозможна, так как окна имеют уникальные (не типовые) размеры и изготавливаются индивидуально на каждый дом.

Дольщик в адрес заказчика с вопросами по качеству выполняемых строительно-монтажных работ не обращался».

Теперь что касается сроков сдачи коттеджей:

«Строительство 2-й и 3-й очередей объекта „Жилая усадебная застройка для многодетных семей в микрорайоне Сокол в г. Минске“ осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 №473 „О долевом строительстве“. Ввод домов в эксплуатацию не осуществлен в установленные сроки в связи с недостаточным финансированием.

Причиной недостаточного финансирования является неполное распределение квартир в жилых домах.

Ввод в эксплуатацию 2-й и 3-й очередей строительства объекта будет осуществляться пусковыми комплексами по мере направления на строительство нуждающихся в улучшении жилищных условий из числа многодетных семей».

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