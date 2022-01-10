«С такой зарплатой о море даже не мечтаю» 10 10.01.2022, 12:29

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Продавец честно рассказала о своих доходах и расходах.

Жительница города Барановичи, которая работает продавцом в обувном магазине, рассказала intex-press.by, сколько зарабатывает, почему предпочитает не брать кредиты и рассрочки, на что и сколько откладывает и от чего не может отказаться:

- Когда я училась в школе, мечтала стать медиком. Но мечта не сбылась. После школы я пошла учиться в техникум легкой промышленности на технолога обувного производства.

До декрета работала по специальности, и эта профессия мне очень нравилась. Но случилось так, что потом пришлось идти работать в торговлю. Нужно же где-то работать – вот и работаю.

Живу с мужем и сыном, который сейчас работает «на удаленке».

Моя зарплата небольшая: на руки я получаю около 500 рублей.

«Перетягивали мягкий уголок – мама выручила деньгами»

Если бы я жила одна, на мою зарплату было бы сложно все оплатить и прожить месяц. А когда есть семья, где другие тоже зарабатывают, то намного легче. Но все-равно иногда на крупные покупки приходится брать деньги в долг. Одалживаю у родных. Не так давно, например, перетягивали мягкий уголок – хорошо, что мама выручила деньгами.

Рассрочки и кредиты я предпочитаю не брать. Уж лучше поднакопить и потом купить, чем переплачивать.

За коммуналку плачу я, за интернет – сын

Со своей зарплаты я оплачиваю коммунальные услуги. Сейчас за месяц вместе с отоплением вышло 135 рублей. За домашний интернет платит сын – ему он нужен для работы.

Еще 25 рублей ежемесячно кладу себе на мобильный телефон.

Также каждый месяц я покупаю проездной, так как на работу добираюсь автобусом. Бывает, что сын подвозит на машине, но не часто.

Закатки – подспорье для семьи

На продукты со своей зарплаты в общую копилку я кладу 200 рублей, муж и сын вносят по такой же сумме.

Мужчин нужно кормить, поэтому ежемесячно закупаем мясо и курицу. Муж у меня любит покушать – на овощах он не протянет. А вот рыбу берем редко – дорого. Фрукты тоже покупаем не часто, а вот овощи на столе постоянно. Иногда помогает свекровь: у нее свое хозяйство и она передает нам огурцы, ягоды, яблоки.

Летом всегда стараюсь делать закатки, так как муж с сыном, например, любят соленые огурцы. В этом году закатала еще и грибы. Это тоже подспорье для семьи.

Картошку закупаем осенью, сразу несколько мешков, чтобы потом не бегать в магазин и не носить ее килограммами.

В целях экономии в магазин каждый день не хожу – меньше соблазна купить что-то. Стараемся закупаться раз в неделю. Потом захожу лишь за хлебом по мере необходимости.

Вещи стараюсь носить аккуратно

Одежду и обувь я покупаю редко, вещи ношу аккуратно. Но если что-то беру, то хорошего качества. А обувь – только кожаную. Но эти вещи я смотрю на акциях и скидках.

Если мне нужно купить себе что-то из верхней одежды или обуви, помогает муж.

Сейчас каждый месяц откладываю 50 рублей со своей зарплаты на ремонт квартиры. Надеюсь, общими усилиями при помощи мужа и сына соберем нужную сумму и в скором времени сделаем ремонт.

«На краску для волос денег не жалею»

Бытовую химию приходится покупать каждый месяц, особенно стиральный порошок. Я предпочитаю не брать большой объем – мне больше нравиться покупать каждый месяц разный. При покупке смотрю, что на акции.

На чем не экономлю, так это на краске для волос. Беру хорошего качества, пусть она и дороже. Мне одного тюбика краски много, поэтому делимся с мамой.

Около 20 рублей каждый месяц уходит на косметические и уходовые средства. Помаду, карандаши, тональный крем, лак для ногтей покупаю постоянно. Крема для лица беру те, что продают на акциях. Кожа у меня не капризная, могу пользоваться любым кремом.

Стричься к парикмахеру хожу раз в два месяца. А вот маникюр делаю сама.

«Не могу отказаться от конфет и печенек»

На обед я беру ссобойки – это тоже позволяет экономить. Но вот от чего не могу отказаться, так это от сладкого. На вкусняшки каждый месяц у меня уходит примерно 15 рублей. Шоколадные конфетки, печеньки или булочки обязательно должны быть к чаю. Хотя сам чай пью без сахара, а кофе не люблю.

С подружками встречаюсь редко. И то обычно стараемся дома посидеть – получается экономнее и по-домашнему.

Хотелось бы куда-то съездить, отдохнуть. Мы давно никуда не выезжали. Но о море я даже не мечтаю, с такой зарплатой собрать на поездку просто нереально.

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