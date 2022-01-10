Блинкен: Уступок по Украине на переговорах с РФ не будет 5 10.01.2022, 12:38

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Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Сегодня США и Россия в Швейцарии обсуждают «ультиматум Кремля».

США исключают уступки в вопросе территориальной целостности Украины на переговорах с Россией. Цель переговоров — не уступки РФ.

Об этом сказал государственный секретарь Энтони Блинкен, цитирует The New York Times «Новое время».

Он подчеркнул, что переговоры ведутся не для того, чтобы пойти на уступки перед угрозой вторжения России в Украину.

«Речь идет о том, чтобы посмотреть, есть ли в рамках диалога и дипломатии вещи, которые обе стороны, все стороны могут сделать для снижения напряженности. Мы делали это в прошлом», — сказал Блинкен.

Он также прокомментировал возможность возобновления Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

«Возможно, есть основания для его обновления», — сказал Блинкен.

Кроме того, госсекретарь высказался по поводу вероятного пересмотра соглашения о размещении обычных вооружений в Европе.

«Это, конечно, вещи, которые можно пересмотреть, если Россия серьезно настроена на это», — резюмировал глава американской дипломатии.

Cегодня представители США и РФ обсуждают в Женеве ультиматумы Москвы.

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