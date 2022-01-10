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Где Назарбаев?

14
  • 10.01.2022, 12:52
  • 14,396
Где Назарбаев?
Нурсултан Назарбаев

Складывается впечатление, что от мира про Казахстан скрывают что-то очень важное.

Российский журналист Максим Шевченко в «Фейсбук» задается вопросом, где находится Нурсултан Назарбаев:

— Умер? Без сознания? Захвачен и удерживается?

Когда? Кем? Где?

Про Назарбаева нам тупо и невнятно врут уже скоро десятый день.

Боятся в чем-то признаться? В чем?

Хотят, чтобы просто «все само рассосалось» и мы забыли через месяц, что, дескать, был такой человек?

Складывается впечатление, что от мира про Казахстан скрывают что-то очень важное и неприятное.

И, наоборот, выдумывают глупое и постыдное (как про кыргызского певца, который под пытками признался в том, что террорист, а сейчас его домой везут).

Где Назарбаев?

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