Где Назарбаев?14
- 10.01.2022, 12:52
- 14,396
Складывается впечатление, что от мира про Казахстан скрывают что-то очень важное.
Российский журналист Максим Шевченко в «Фейсбук» задается вопросом, где находится Нурсултан Назарбаев:
— Умер? Без сознания? Захвачен и удерживается?
Когда? Кем? Где?
Про Назарбаева нам тупо и невнятно врут уже скоро десятый день.
Боятся в чем-то признаться? В чем?
Хотят, чтобы просто «все само рассосалось» и мы забыли через месяц, что, дескать, был такой человек?
Складывается впечатление, что от мира про Казахстан скрывают что-то очень важное и неприятное.
И, наоборот, выдумывают глупое и постыдное (как про кыргызского певца, который под пытками признался в том, что террорист, а сейчас его домой везут).
Где Назарбаев?