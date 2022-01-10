Белорусский хоккеист поддержал болельщиков с бело-красно-белым флагом
- 10.01.2022, 12:57
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Алексей Протас - центральный нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
Представители белорусской диаспоры в США пришли с бело-красно-белым флагом на матч «Вашингтон Кэпиталз», где выступает белорусский нападающий Алексей Протас, пишет «Трибуна».
Хоккеист заметил национальный флаг и перебросил белорусам на трибуну свою футболку с автографом.
Уроженец Витебска Протас — белорусский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».