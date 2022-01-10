Плохой театр от ОДКБ 3 Telegram-канал «СерпомПо»

10.01.2022, 13:21

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Фото: ТАСС

Бессмысленная встреча, главная цель которой — пропаганда.

Не покидает ощущение плохого театра от видеоконференции лидеров стран ОДКБ, посвященной событиям в Казахстане. Чего-то далекого от реальных проблем.

Для чего нужна была эта видеоконференция?

Глава Кыргызстана, к слову, от участия в ней отказался, сослался на отпуск с сегодняшнего дня. Вместо него был премьер-министр. Один этот факт хорошо показывает пустой характер происходящего.

Основная мысль Путина – «майданные технологии», включая информационную поддержку (это при отключенном-то интернете и мобильной связи). И вот еще:

«Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом».

Ссылка на Токаева, слова «очевидно» (т.е. наверняка Путин не знает), «в том числе» (а не в том числе, где?) …

Все это туманные слова, скрывающие отсутствие четких данных. В особенности, учитывая тот факт, что у Казахстана нет общей границы со странами, где могли готовиться предполагаемые «боевики».

Бессмысленная встреча, главная цель которой – пропаганда. Обоснование на публику решения о вводе войск в Казахстан. Впрочем, ничего нового о его причинах мы не узнали. Разве что Путин теперь сказал то, о чем российские чиновники говорили раньше.

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