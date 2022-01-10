Плохой театр от ОДКБ

Плохой театр от ОДКБ3
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 10.01.2022, 13:21
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Бессмысленная встреча, главная цель которой — пропаганда.
Не покидает ощущение плохого театра от видеоконференции лидеров стран ОДКБ, посвященной событиям в Казахстане. Чего-то далекого от реальных проблем.
Для чего нужна была эта видеоконференция?
Глава Кыргызстана, к слову, от участия в ней отказался, сослался на отпуск с сегодняшнего дня. Вместо него был премьер-министр. Один этот факт хорошо показывает пустой характер происходящего.
Основная мысль Путина – «майданные технологии», включая информационную поддержку (это при отключенном-то интернете и мобильной связи). И вот еще:
«Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом».
Ссылка на Токаева, слова «очевидно» (т.е. наверняка Путин не знает), «в том числе» (а не в том числе, где?) …
Все это туманные слова, скрывающие отсутствие четких данных. В особенности, учитывая тот факт, что у Казахстана нет общей границы со странами, где могли готовиться предполагаемые «боевики».
Бессмысленная встреча, главная цель которой – пропаганда. Обоснование на публику решения о вводе войск в Казахстан. Впрочем, ничего нового о его причинах мы не узнали. Разве что Путин теперь сказал то, о чем российские чиновники говорили раньше.
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