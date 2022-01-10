Младшая дочь Назарбаева вывезла из Казахстана $300 миллионов 10 10.01.2022, 13:34

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фото: EPA

Она купила особняк в Лондоне.

Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2006 году приобрела особняк на севере Лондона, намереваясь получить британское гражданство. Как уточняет The Sunday Telegraph, покупка стала одним из наиболее значимых приобретений 41-летней Алии Назарбаевой после того, как она вывела с территории республики 300 миллионов долларов. О внушительных тратах стало известно после того, как между родственницей политика и ее финансовыми советниками произошел конфликт.

Уточняется, что 8,75 миллиона фунтов стерлингов из своего состояния Алия потратила на приобретение дома в районе Хайгейт. Еще 14 миллионов долларов было потрачено на покупку дома в Дубае. Кроме того, наследница политика стала обладательницей самолета повышенной комфортности Bombardier Challenger. Покупка обошлась ей в 18 миллионов фунтов стерлингов.

О приобретении роскошных особняков и самолета стало известно после того, как между Алией и ее советниками, помогавшими решать финансовые вопросы, возник конфликт: родственница политика подала на консультантов в суд, обвинив их в нечестности, незаконном присвоении средств, заговоре с целью мошенничества, нарушении фидуциарных обязанностей (понятие англосаксонского права, регламентирующее обязанности доверенного лица, в частности, представитель обязан ставить интересы доверителя выше собственных) и неосновательном обогащении. Отмечается, что скандал, в котором фигурировал иск на 165 миллионов фунтов стерлингов, был позже урегулирован конфиденциальным соглашением.

По данным издания, Назарбаева перевела 312 миллионов долларов из Казахстана после того, как сообщила советникам, что оставаться там ей опасно. Кроме того, среди представленных суду документов фигурирует заявление управляющего ее активами, признавшего ее «политически значимым лицом».

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