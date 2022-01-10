Стало известно о причинах увольнения директора Музея Янки Купалы 1 10.01.2022, 13:45

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Руководитель одного из самых известных в Беларуси культурных учреждений была уволена с должности 4 января.

Причиной увольнения Елены Лешкович стала ее принципиальная позиция: директор отказалась увольнять своих сотрудников по надуманным политическим причинам,пишет nashaniva.com.

Руководитель одного из самых известных в Беларуси культурных учреждений была уволена с должности 4 января.

Еще в прошлом году имя директора Музея Янки Купалы, как и других специалистов в музейной сфере, прозвучало в известном тексте Муковозчика. Елену Лешкович вызывали к начальству, но она отказалась увольнять сотрудников.

Не был секретом и тот факт, что журналистка Наталья Лубневская, лауреат премии Free Media Awards, является невесткой Елены Лешкович. Этот момент также мог сыграть свою роль.

Директору дали возможность доработать до конца года, а потом уволили по инициативе нанимателя.

Елена Лешкович руководила Литературным музеем Янки Купалы 15 лет. За это время в музее и филиалах были созданы новые экспозиции, одним из первых в Беларуси музейное учреждение задействовало в экспозиционном пространстве мультимедийные средства, музей был инициатором многих проектов. Только за последние годы благодаря инициативе Елены Лешкович памятные знаки Янке Купале появились в финской Иматре, болгарской Плиске и словацкой Братиславе.

«Елена Лешкович — один из лучших директоров музеев, — говорят ее коллеги. — И это большая ошибка Министерства культуры — увольнять такого специалиста, тем более в юбилейный год Песняра»

Елена Лешкович — лауреат многочисленных государственных наград: медаль Франциска Скорины в 2013-м, благодарность президента страны в 2016-м, нагрудный знак Министерства культуры Республики Беларусь за вклад в развитие культуры Беларуси, «Человек года в сфере культуры» в 2017-м. Как видим, эти награды были проигнорированы при принятии решения об увольнении Елены Лешкович.

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