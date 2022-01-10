Эффект елбасы 1 Владимир Халип

10.01.2022, 13:48

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Владимир Халип

Состарился, проржавел насквозь режим.

Демонстранты всегда и во всем виноваты. Помните тот август? Не было конца людскому потоку. И все – в одном направлении. Сотни тысяч прошли через этот злополучный мост. Не потому ли через неполных полтора года он так внезапно рухнул. Расшатали режимное сооружение. Было бы странно тут не заметить четкой связи. Это же не легкое облачко лимузинов, пролетающих по асфальту от светофора к светофору. И, тем более, не тот стремительный кортеж, известный всем минчанам под легкомысленным девизом «дискотека». Промелькнул, и будто нет его. А людской поток – это стихия. Последствия почти непредсказуемы.

Однако одряхлевший, уставший безмерно путепровод поздних хрущевских времен все еще крепился. Тужился. Кряхтел. Потрескивал тайком. Но продержался до первых дней 2022 года. А потом рухнул. Безобразно, но частично. И время катастрофы было выбрано самое невинное – три часа ночи. Что действующая власть не замедлила записать себе в заслугу. А как же иначе – никто не пострадал! Это ли не чудо в стране организованных чудес? А технической причиной происшествия была назначена все та же привычная усталость металла. И естественно – погодные условия. Кто же мог предположить, что в Минске будут идти дожди, а потом еще вдобавок и морозец вдруг проклюнется.

И кто бы мог подумать, что беда придет именно в тот момент, когда у высшей власти совсем иная проблема будет на прицеле. Позвонил Путин и заявил, что всем пора в поход. В строгих рамках ОДКБ. Потому что в братском Казахстане смута. Мало того, что там народ возмущен до крайности, так еще и между двумя верхушками железной вертикали пробежала искра. Надо срочно высылать войска. В смысле - миротворцев. Никаких «но», корыстных преференций и прочих компенсаций. Только присутствие. Чисто символическое. Трансфер за счет Кремля. Рулит Россия. Спецоперация почти гуманитарная. Под кодовым названием «Спасти рядового елбасы». Понятно что, куда, кому почем?

Непонятна в этой ситуации разве только реакция граждан. Который день обсуждают досадный инцидент. Собираются у внезапного провала, смотрят. А чему удивляться? Впервые, что ли, тут падают мосты? Уже давно было замечено, что с мостами у нас вообще творится что-то странное. Падают и падают. Будто перезревшие груши в саду. Были даже приглашены эксперты из особо преданных режиму знатоков. Ситуацию осмыслили. И, кроме всех давно известных, в числе виноватых назвали еще и гравитацию. Очень вредная штука, если вдуматься.

Власть обещала действовать решительно. Мостовщики будут работать в три смены. А потому три месяца спустя транспортные потоки вновь захлестнут обновленный перекресток. Жизнь города обретет привычный вид. И вообще все у нас наладится. Потому что примут новую, как и этот мост, конституцию. Мы почему так скверно жили, что у нас даже внезапно падали мосты? Да потому что не было такой вот обновленной конституции. Строгое ОДКБ безмятежно дремало где-то. И граждане могли даже иногда собраться вместе и идти к неведомой цели, расшатывая мост.

Отныне все пойдет иначе. Опыт миротворческой операции будет учтен. А то разве это порядок, когда верхняя половина статуи дорогого и любимого всеми елбасы просто лежит на тротуаре, мешая прохожим, а нижняя вообще где-то на ступеньках. Его пресс-секретарь смущенно сообщает, что шеф просто очень занят - где-то с кем-то ведет переговоры. А маленький и хитрый человек в каком-то бункере суетливо потирает руки – спецоперация удалась! Не важно, где теперь тот елбасы, и устоит ли другая ветвь местной вертикали. И меньше всех волнует его судьба народа, который его солдаты будто бы пришли защищать.

Сработал скрытый феномен одиозного ОДКБ. Почти нигде не слышно гневных осуждений внезапного силового вторжения в пределы чужой страны. Миротворческие миссии в почете. А это значит, что отныне старый трюк с зелеными человечками не придется тупо повторять. Россия может свои войска, если им придать хотя бы по взводу из соседних постсоветских стран, вводить куда угодно. В пределах все того же ОДКБ. Не рискуя получить давно заслуженное звание агрессора.

А наши миротворцы в чужой стране продолжают бдительно нести свою сторожевую вахту, вглядываясь в беспросветный мрак. Едва ли так можно разглядеть будущее своей страны хотя бы в недалекой перспективе. Но даже издалека в моменты редкой тишины услышать может каждый, как упорно и настойчиво потрескивает что-то. Едва ли это очередной мост или изношенная донельзя теплотрасса. Вполне возможно, это подает тревожные сигналы наша вертикаль – самая неудачная система государственного устройства. И ничего иного ждать от нее уже не приходится.

Однако вернемся на тот злосчастный перекресток. Совсем еще недавно кипела там иная жизнь. Страна встречала Новый год. А власть готовилась отметить лихо старый – главный праздник избранных и приближенных. И вдруг это негаданное – бац!.. Рушатся балки. Рассыпается бетон. Ржавая арматура принимает причудливые формы. Короткое замыкание. И полный конфуз. Как же так?..

Да ничего особенного. Как жили, так и будем жить. Только на службу, в школу и по всем прочим адресам придется добираться окольными путями. Торчать в безумных пробках. Злиться и опаздывать не по своей вине. И без конца ругать дурную власть. А по сути – заурядный случай. Состарился, проржавел насквозь режим. Дозревает, перед тем как рухнуть, крутая вертикаль. Синдром давно известный, заурядный. Усталость металла. Сомнительной марки бетон. Коррупция и воровство по мелочам. Многое сошлось тут воедино. Явление известное давно. Старческий маразм жестких политических систем. Вполне возможно, у него даже название особое появится.

Эффект елбасы.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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