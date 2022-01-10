Как белорусам вырастить лук на подоконнике 10.01.2022, 14:01

1,472

Шесть экспресс-способов выращивания лука.

В зимние месяцы года и в начале весны почти каждый садовод выращивает на подоконнике лук, пишет aif.by.

Секреты зелёных перьев

Перо лука богато полезными веществами. Его назначают при дефиците витаминов — авитаминозе. Считается, что при постоянном употреблении вещества, содержащиеся в нём, предупреждают возникновение онкозаболеваний. Экспериментально замечено положительное влияние лука на здоровье глаз, а также ротовой полости (не будет стоматита). Также считается, что лук есть не что иное, как антибиотик, созданный самой природой.

Дома хорошо удаётся выращивать разные виды лука: шалот, порей, слизун, репчатый, а также севок и шнитт-лук. Неприхотливую культуру практически невозможно загубить, урожаем она обязательно порадует. Спустя две недели после посадки появляются первые перья, а ещё через одну их уже можно срезать для употребления.

Небольшая по объёму корневая система растения позволяет выращивать полезный овощ в ёмкостях с небольшим объёмом. Для посадки лука используют как плодородную и высокопитательную почвосмесь, так и самые дешёвые варианты. Главное правило — не перелить культуру, чтобы не загнила сама луковица.

Для выгонки лука на перо берут любые сорта лука. Главное, чтобы посадочный материал был здоровым и сухим, не поражённым грибными заболеваниями (без чёрных точек на шелухе). Для большой семьи хорошо организовать конвейерное выращивание: иметь побольше посадочного материала, чтобы после получения урожая с одной ёмкости тут же посадить туда новую партию.

В принципе, любая луковица, питаясь водой, отрастит зелёную массу на срезку. Подпитывать её удобрением, или нет, решать только вам. Но в то же время при подкормке вы получите больше зелени. Отзывчив лук на перегной, вносите его после укоренения дважды, разбавив в 0,5 л воды 1 столовую ложку.

В условиях квартиры луку больше всего понравится подоконник, обращённый на солнечную сторону. Но если такого варианта у вас нет, то, в принципе, эта культура вырастет и в условиях лёгкого дефицита световых потоков. Опытные огородники подсвечивают в первую неделю после посадки лук круглосуточно, а во вторую — всего 10 часов в сутки.

Перед посадкой замочите лук на 8 часов в теплом растворе светло-розового перманганата калия. Если вам нужно как можно скорее получить урожай зелени, то срежьте у луковиц верхушки, затем протрите насухо и приступайте в посадке.

Мы собрали самые популярные в интернете способы выращивания лука дома. Некоторые методы прокомментировал старший научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства луковых культур ФНЦО, кандидат сельскохозяйственных наук Тимофей Середин.

Вместо почвы — вода

А) Упаковка от яиц

Например, освоен самый простой способ посадки лука: в упаковки из-под яиц. Для этого берут картонную тару, делают внизу каждого гнезда небольшое отверстие для отвода воды. Крышку яичной тары кладут под посадочную ёмкость, она будет выполнять роль поддона. Луковицы размером с яйцо сажают в отдельные гнёзда. Воду наливают в поддон, что позволяет луковице оставаться сухой, а корням — пить воду.

Б) Стаканчики от семечек

Пластиковые стаканчики, оставшиеся от жареных семечек, — посадочная грядка для подоконника. С ними, конечно, придётся повозиться, если диаметр головки репчатого лука будет намного меньше диаметра стаканчика. Для этого из картона (или другого плотного материала) вырезают кружочек с нужным диаметром и ставят на стакан. Так низ луковицы не будет намокать, а только корни окажутся в воде.

Лайфхак: на подоконнике лук получает много света, но не всегда — достаточно тепла. Если поддон на ощупь холодный, значит, необходимо сделать ему подложку из пенопласта или других подручных материалов.

Комментарий Тимофея Середина:

— Этот народный способ прозвали «Луковое счастье». Считается, что такое водолюбивое растение с удовольствием будет находиться «по уши в воде». Несмотря на кажущуюся простоту посадки прямо в воду, этот способ я бы отнёс к трудоёмким. Да, не придётся покупать компоненты почвосмеси и перемешивать до однородности, но зато выращивание в воде имеет ряд недостатков. Так, в воде корни часто загнивают, вам придётся ежедневно тщательно мыть поддон и наливать в него свежую воду, в то время как лук, растущий в почве, достаточно просто полить.

Сажаем в опилки

Вам понадобится ящик или коробка. В них тоже удобно выращивать лук на перо. Считается, что в качестве субстрата отлично подходят опилки: они хорошо впитывают влагу, а отдают постепенно.

Контейнер — ящик или коробку — предохраняют от влаги, постелив вниз клеёнку. Для посадки лука достаточно глубины контейнера до 8 см. Вымоченные в воде луковицы сажают, чуть углубив в грунт. Единственный недостаток опилок — их можно использовать только один раз.

Лайфхак: желательно обеззаразить опилки — пролить кипятком — для уничтожения патогенной микрофлоры.

Комментарий Тимофея Середина:

— Непонятно, почему опилки вдруг стали трендом среди посадочных материалов в интернете. Скорее всего, из-за доступности: в зоомагазинах они продаются круглый год. Однако для посадки лука или любых других растений я бы не советовал их использовать. Да, опилки хорошо впитывают влагу и при этом относятся к воздухопроницаемым материалам, не создают на поверхности корку, мешающую дышать и впитывать влагу. Но в то же время они имеют неподходящую кислотность, их используют под культуры, растущие на кислых почвах, рН — 5,5-6,0. Лук же предпочитает нейтральный или слабощелочной грунт, рН – 6,4-7,9. На кислой почве он будет плохо расти. Советую использовать перепревшие опилки только в качестве мульчи.

Составляем почвосмесь

А) 5-литровые бутылки

Этот вариант подходит тем, у кого совсем нет места на подоконнике. Лук при таком способе выращивается вертикально. Для этого берут 5-литровую бутылку и вырезают на её стенках под посадку лука отверстия. Расстояние между ними — около 7 см. Наполняют бутылку почвосмесью до самого верха и хорошо проливают, чтобы потом почва сильно не оседала. Затем в каждое гнездо сажают по луковице. Поливать такую грядку можно очень просто: прямо в горлышко бутылки или опустив её в воду (но для этого нужна ещё бо́льшая ёмкость, наполненная водой).

Б) Широкий горшочек

Этот вариант включает посадку лука в почву. Исключительная особенность — перо вырастает плотной и сочной зелёной стеной. Канал «Собираем урожай» в «Яндекс Дзене» протестировал уникальную технологию ковровой посадки лука. Для этого засыпьте перегной примерно на одну треть горшка, посадите очень близко друг к другу лук-севок, сверху засыпьте слой перегноя толщиной 2-3 см, а затем посадите ещё один слой лука таким же манером: близко друг к другу, чтобы не было пропусков. Сверху засыпьте почвой и обильно пролейте.

В среднем в один крупный горшок помещается не меньше 120-130 луковиц лука-севка. При появлении первых зеленых стрелок наденьте на горшочек пакет, разрезанный с двух сторон. В таком «рукаве» кончики лука не будут сохнуть и распадаться в разные стороны. К тому же поливать придётся редко, раз в 1,5-2 недели. Урожайность лука при ковровой посадке высока: около 1 кг свежей зелени вы срежете за месяц.

Комментарий Тимофея Середина:

— Вполне неплохая ёмкость для посадки лука — пятилитровые бутылки. Но особой экономии добиться не удастся: луковицы размещают на расстоянии в 7 см, а не сажают мостовым способом. Значит, с одной бутылки не так-то и много будет зелени на срезку.

Учёный делится опытом

«Каждый год сажаю лук в рассадные ящики, — говорит Тимофей Середин. — Лучшая глубина — 10 см, её будет достаточно для развития корневой системы растений. Никакой дренаж не предусматриваю, делаю только отверстия в ёмкости, чтобы лишняя вода всегда могла уйти в поддон. Почвосмесь не должна слёживаться, выбираю полезные для лука компоненты в виде перлита, вермикулита и самого обычного торфа для комнатных растений. Тщательно смешиваю почвосмесь и проливаю.

Сажаю лук-выборок диаметром 3-5 см мостовым способом, прижимая луковицы плотно друг к другу. Перед посадкой шейку луковиц обрезаю, что обеспечивает ровное отрастание зелёных листьев. Углубляю луковицы так, чтобы плечики были вровень с почвой, не заглубляю их.

Для создания эффекта парника накрываю полиэтиленом. Ставлю ёмкости на подоконник безо всякой досветки. Важно обращать внимание на полив. Центральное отопление быстро иссушает небольшие ёмкости с посадками. Не оставляю лук без влаги, буквально на 3 день у него отрастают корни. Для питания луковицы и роста листьев нужно много влаги. Поливаю через день, но, возможно, кому-то надо и каждый день: всё зависит от состояния почвосмеси, чтобы она не успевала пересыхать. Спустя 3 недели делаю первую срезку.

Замечу, что такая почвосмесь пригодна для многократной посадки лука в течение зимы и начала весны».

Лайфхак: почву можно замульчировать вермикулитом, в этом минерале из группы гидрослюд содержится много полезных микроэлементов. Или можно использовать для этих целей песок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».