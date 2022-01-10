Ответили «Газпрому»: Польша и Литва закончили строительство газопровода GIPL 3 10.01.2022, 14:15

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Он объединит балтийские страны и Финляндию с газовой сетью Евросоюза.

Литва и Польша завершили строительство газопровода GIPL.

Трубопровод протяженностью 165 километров полностью заполнили газом. Об этом сообщает оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid.

"Наш план и стратегический энергетический проект Литвы на $116 миллионов завершен. До конца 2021 года мы завершили строительство трубопровода GIPL", – говорится в сообщении.

Дату запуска GIPL объявят после согласования с польским оператором газотранспортной системы, когда строительство всей соединительной инфраструктуры будет подготовлено к запуску.

Трубопровод строился с 2020 года. Он объединит балтийские страны и Финляндию с газовой сетью Евросоюза.

GIPL также увеличит доступ к альтернативным источникам газа в регионе, а также обеспечит безопасность поставки голубого топлива и конкуренцию.

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