Ответили «Газпрому»: Польша и Литва закончили строительство газопровода GIPL

Ответили «Газпрому»: Польша и Литва закончили строительство газопровода GIPL3
- 10.01.2022, 14:15
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Он объединит балтийские страны и Финляндию с газовой сетью Евросоюза.
Литва и Польша завершили строительство газопровода GIPL.
Трубопровод протяженностью 165 километров полностью заполнили газом. Об этом сообщает оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid.
"Наш план и стратегический энергетический проект Литвы на $116 миллионов завершен. До конца 2021 года мы завершили строительство трубопровода GIPL", – говорится в сообщении.
Дату запуска GIPL объявят после согласования с польским оператором газотранспортной системы, когда строительство всей соединительной инфраструктуры будет подготовлено к запуску.
Трубопровод строился с 2020 года. Он объединит балтийские страны и Финляндию с газовой сетью Евросоюза.
GIPL также увеличит доступ к альтернативным источникам газа в регионе, а также обеспечит безопасность поставки голубого топлива и конкуренцию.