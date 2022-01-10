«Заторы такие, что регулировщик не справлялся» 1 10.01.2022, 14:36

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Минчане рассказали, как утром добирались на работу через центр.

В первый рабочий день после больших выходных жителям Минска, которые добираются на работу через центр столицы, пришлось не сладко: их путь занял в два раза больше времени, чем обычно. Все из-за рухнувшего 8 января путепровода над улицей Немига и перекрытия прилегающих к объекту улиц. Читатели рассказали Zerkalo.io, как сегодня утром им пришлось добираться до нужного места.

На автомобиле. «Добирались объездными путями»

Сегодняшнее утро минчанки Полины началось с мониторинга заторов на столичных дорогах. Девушке надо было добраться на работу в центр города — на улицу Комсомольскую. Как это лучше сделать, она не понимала. Карта показывала, что в городе большие пробки: от театра музкомедии (площадь Богушевича) до улицы Городской Вал, а также от станции метро «Фрунзенская» до улицы Володарского.

— Из Малиновки я 40 минут ехала объездными путями в офис на такси. Как дальше ездить на работу — не знаю, — недоумевает Полина.

Наталия добирается на работу на автомобиле через улицы Мельникайте, Романовскую Слободу, Городской Вал. В утреннее время этот маршрут занимал у нее пять-десять минут, но сегодня дорога у нее заняла более 20 минут.

— Пробки были примерно такие же, как в первые дни начала учебного года.

Поворот с Мельникайте на Романовскую Слободу разрешен только с левого ряда. Сегодня в этот ряд было не встать, плюс его занимают автобусы, которые раньше там не ездили.

Автомобилистка прочитала вчера в новостях, что на Романовскую Слободу разрешат поворот налево с двух полос, поэтому сегодня она поворачивала туда со средней полосы. Однако дорожные знаки стоят старые, временной разметки тоже нет.

Роман по утрам ездит на работу с улицы Либкнехта в Уручье. Раньше он ездил через Немигу, а сегодня его путь лежал через площадь Богушевича, вокзал, улицы Ульяновскую, Платонова, Сурганова и проспект Независимости.

— Обычный мой маршрут занимал что-то около 35 минут. Это с учетом прогрева автомобиля. Сегодня я ехал час. Это при том, что большую часть времени стоял у кольца (имеется в виду площадь Богушевича. — Прим. Zerkalo.io), потом еле двигался аж до поворота на Сурганова. Боюсь теперь домой ехать после 18.00.

Также водители сообщили об увеличившихся заторах на проспекте Победителей и при повороте с него налево возле стелы, проспекте Независимости, улице Тимирязева, площади Победы.

Еще один наш читатель сегодня утром вез через центр столицы на авто в детсад ребенка. Отрезок Свердлова — Кирова — Володарского — Городской Вал — Романовская Слобода — он «пролетел» за 15 минут.

— Это не лучшее время, но и не так уж и плохо. Другое дело я наблюдал на встречке: от Цеткин по Кальварийской и дальше по прямой аж до Независимости стояла каша из автомобилей. Регулировщик на перекрестке Городской Вал — Немига не особо справлялся с разгрузкой направления.

Автомобилистам, которые приезжают в район Немиги, пришлось пересматривать и место для парковки своей машины. Например, Иван сообщил, что раньше он ставил авто на многоуровневом паркинге на улице Немига, 3. Сейчас дорога там перекрыта от Макдональдса, поэтому две парковки недоступны.

— Пришлось заехать на паркинг возле ТЦ «Галерея». В 10.15. пробок в этом районе не было, а сам паркинг полупустой.

На общественном транспорте. «Стояли в заторе, пропускали остановки»

Одна из наших читательниц утром ехала из Веснянки до Немиги. Обычно дорога у нее занимала около 15−20 минут. Но сегодня только промежуток от Мельникайте до Романовской Слободы она ехала на автобусе около 20 минут.

— Людей в автобусе было меньше, чем обычно. Очень плохо, что он не останавливается около станции метро «Фрунзенская». В итоге перед Романовской Слободой мы мертво стали в пробке, водитель высадил людей еще до перекрестка. На работу успела впритык.

Пассажиры общественного транспорта сообщили, что время в дороге у них увеличилось в два раза, причем половина этого времени они стояли в заторах. Водители автобусов вынуждены двигаться в объезд, пропуская остановки. Так сегодня утром ехала на автобусе наша читательница.

— Наш автобус сделал остановку на Володарского, потом обходными путями он выехал сразу к гостинце «Юбилейная», пропустив остановки «Площадь Свободы» и «Дворец Спорта».

Поток пешеходов сегодня двигался со стороны рухнувшего путепровода в сторону оперного театра. Раньше люди могли подъехать несколько остановок на троллейбусе или автобусе, но после происшествия им быстрее добираться пешком.

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