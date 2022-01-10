Журналист Олег Груздилович рассказал, как в СИЗО отмечали Новый год 2 10.01.2022, 14:47

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Олег Груздилович

Фото: t.me/radiosvaboda

Политзаключенный пишет родным, что еще полон оптимизма.

Самодельный торт с чаем и кофе, отбой и звуки фейерверков всю ночь. Так описывает встречу Нового года в одной из камер СИЗО-1 на улице Володарского журналист «Радыё Свабода» Олег Груздилович. Опубликованы выдержки из его письма жене, передает euroradio.fm.

"Вот как было здесь: где-то в 8 вечера приходила проверка и заодно поздравили. Около 9-ти у нас был самодельный торт с чаем/кофе. Немного поболтали. Послушали обращение одного деятеля к сидельцам камеры № 89 — приблизительно как Ельцин говорил в 1999 году. Отбой. Быстро начались громы фейерверков, и так волнами где-то до 4 утра. А в 6 Подъем. Но я все же более-менее выспался", — рассказывает Олег Груздилович.

Еще он пишет о прогулках. До начала января у него была возможность выходить и дышать воздухом. Однако затем администрация вернула правило, согласно которому на прогулку должны идти все обитатели камеры. Если же кто-то против, не идет никто. Часть сокамерников Груздиловича стала отказываться выходить на прогулки из-за дождя.

"У ребят, видимо, настроение не то: некоторые сидят больше года, а я еще полон оптимизма", — предполагает журналист.

Он делится впечатлениями и наблюдениями, которые мог делать по пути на прогулку: "дважды видел "прогулочную" овчарку, но довольно мирную, и несколько голубей", слышал кота и капель.

Первый раз Олега Груздиловича задержали вместе с коллегами в середине июля 2021 года. Силовики тогда пришли в офис СМИ, конфисковали технику. Журналистов спустя некоторое время отпустили. Груздилович провел под арестом 10 суток. Второй раз его задержали 23 декабря, объяснили тем, что ему заменили меру пресечения с обязательства явки на содержание под стражей. Позднее журналисту предъявили обвинение в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок», либо активное участие в них (ст.342 УК РБ). Правозащитники признали Олега Груздиловича политзаключенным.

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