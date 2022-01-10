В Казахстане начался силовикопад Telegram-канал «Ник и Майк»

10.01.2022, 15:02

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Этот сценарий ждет и Беларусь.

Видные генералы различных служб вдруг решили, что они изменники Родины. В принципе, это именно тот сценарий, который ждет Беларусь и хунту в случае двоевластия и недотранзита.

Народным протестом воспользовалась альтернатива правившему Назарбаеву, которая стала планомерно вырезать «тех, кто слишком много знал». Это серьезный сигнал приближенным к хунте сейчас - в случае номенклатурной турбулентности свои будут уничтожить бывших своих. Не оппозиция, не граждане. А именно бывшие свои. Уже сейчас это серьезно повысит напряжённость внутри.

Несмотря на сформированный объединенный клуб кровавых диктаторов, внутренние разборки гораздо серьезнее 20 тысяч мифических террористов.

На фоне событий в Казахстане незаметно прошла новость о том, что «Яра» уходит из Беларуси. Санкции сделали свое дело. Не штабы, а именно санкции. Крайне лицемерно. Целый год компания рассуждала про права рабочих, но ушла под угрозой санкций. Бизнес, ничего личного.

Что ж, наверное, придется принимать специальное законодательство, которое ограничивает работу компаний, поддерживавших не белорусов, а режим.

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