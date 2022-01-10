В Вильнюсском кафедральном костеле отслужат мессу памяти Скорины

В Вильнюсском кафедральном костеле отслужат мессу памяти Скорины1
- 10.01.2022, 15:10
В этом году исполняется ровно 500 лет, как Скорина напечатал в Вильне свои книги.
20 января (четверг) в 17:30 в Вильнюсском кафедральном костеле епископ Арунас Панишкайтис отслужит мессу памяти белорусского первопечатника Франциска Скорины, сообщает nashaniva.com.
В этом году исполняется ровно 500 лет, как Скорина напечатал в Вильне свои книги. В Литве 2022-й объявлен Годом Скорины.
Вечером того же дня богослужения будут проводиться в Вышеградском кафедральном соборе в Праге (проведет пражский архиепископ, кардинал Доминик Дука), в Варшаве, в Минске (архиепископ Минско-Могилевский Иосиф Станевский), в Полоцке, а также в итальянской Падуе.