В Вильнюсском кафедральном костеле отслужат мессу памяти Скорины 1 10.01.2022, 15:10

В этом году исполняется ровно 500 лет, как Скорина напечатал в Вильне свои книги.

20 января (четверг) в 17:30 в Вильнюсском кафедральном костеле епископ Арунас Панишкайтис отслужит мессу памяти белорусского первопечатника Франциска Скорины, сообщает nashaniva.com.

В этом году исполняется ровно 500 лет, как Скорина напечатал в Вильне свои книги. В Литве 2022-й объявлен Годом Скорины.

Вечером того же дня богослужения будут проводиться в Вышеградском кафедральном соборе в Праге (проведет пражский архиепископ, кардинал Доминик Дука), в Варшаве, в Минске (архиепископ Минско-Могилевский Иосиф Станевский), в Полоцке, а также в итальянской Падуе.

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