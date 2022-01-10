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В Вильнюсском кафедральном костеле отслужат мессу памяти Скорины

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  • 10.01.2022, 15:10
В Вильнюсском кафедральном костеле отслужат мессу памяти Скорины

В этом году исполняется ровно 500 лет, как Скорина напечатал в Вильне свои книги.

20 января (четверг) в 17:30 в Вильнюсском кафедральном костеле епископ Арунас Панишкайтис отслужит мессу памяти белорусского первопечатника Франциска Скорины, сообщает nashaniva.com.

В этом году исполняется ровно 500 лет, как Скорина напечатал в Вильне свои книги. В Литве 2022-й объявлен Годом Скорины.

Вечером того же дня богослужения будут проводиться в Вышеградском кафедральном соборе в Праге (проведет пражский архиепископ, кардинал Доминик Дука), в Варшаве, в Минске (архиепископ Минско-Могилевский Иосиф Станевский), в Полоцке, а также в итальянской Падуе.

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