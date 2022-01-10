Илон Маск показал «Мехазиллу» для ловли гигантского ускорителя корабля Starship: видео 10.01.2022, 15:19

По задумке изобретателей, башня будет ловить ступень в воздухе.

Компания SpaceX показала башню для обслуживания с "лапами" для ловли ускорителя космического корабля Starship на полигоне Starbase в Техасе. Видео в Twitter разместил глава компании Илон Маск, пишет liga.net.

140-метровая башня с "рукой" MechaZilla должна поймать ступень Super Heavy при ее возвращении на Землю.

По задумке изобретателей, башня будет ловить ступень в воздухе.

Starship launch & catch tower pic.twitter.com/5mLIQwwu0k — Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2022

Ранее Маск сообщал, что на Starship не будет системы аварийного спасения: на Луне и Марсе, для чего корабль в основном и готовят, некуда будет спасать людей, если что-то пойдет не так.

Ожидается, что Starship совершит множество полетов, во время которых инженеры выловят технологических "блох" и сделают систему максимально безопасной.

Starship — многоразовая ракета нового поколения, которую SpaceX разрабатывает для запуска грузов и людей в полеты на Луну и Марс. Компания тестирует прототипы на заводе в южном Техасе и уже совершила несколько коротких испытательных полетов.

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