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Из минского аэропорта уволили 40% инженерного и руководящего состава

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  • 10.01.2022, 16:05
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Из минского аэропорта уволили 40% инженерного и руководящего состава

Строительство нового терминала отложили на 2025–27 годы.

Генеральный директор Национального аэропорта Минск Вячеслав Хоронеко рассказал рассказал об увольнении 40% инженерного и руководящего состава, пишет агентство «Минск-Новости». Среди причин он указал пандемию, а про отмену рейсов в Европу промолчал.

Хоронеко надеется на снятие санкций ЕС и возвращение в Минск авиакомпаний LOT, Lufthansa, Transaviabaltika и Air Baltic. Пока же из новых направлений обсуждаются рейсы в Мурманск, Самару, Псков.

Строительство нового терминала отложили на 2025–27 годы, хотя собирались начать в 2023.

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