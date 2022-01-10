Из минского аэропорта уволили 40% инженерного и руководящего состава 32 10.01.2022, 16:05

38,526

Строительство нового терминала отложили на 2025–27 годы.

Генеральный директор Национального аэропорта Минск Вячеслав Хоронеко рассказал рассказал об увольнении 40% инженерного и руководящего состава, пишет агентство «Минск-Новости». Среди причин он указал пандемию, а про отмену рейсов в Европу промолчал.

Хоронеко надеется на снятие санкций ЕС и возвращение в Минск авиакомпаний LOT, Lufthansa, Transaviabaltika и Air Baltic. Пока же из новых направлений обсуждаются рейсы в Мурманск, Самару, Псков.

Строительство нового терминала отложили на 2025–27 годы, хотя собирались начать в 2023.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».