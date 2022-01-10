В Витебской области исчезла одна из деревень

В Витебской области исчезла одна из деревень5
- 10.01.2022, 15:44
- 16,658
В ней даже не осталось домов.
В Витебской области упразднили деревню. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, соответствующее решение было принято 29 декабря Толочинским районным «советом депутатов», пишет zerkalo.io.
Согласно решению упразднена деревня Пищакино Оболецкого сельсовета Толочинского района.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Судя по всему речь идет о заброшенной деревне, в которой даже не осталось домов. По крайней мере, такое впечатление складывается при просмотре спутниковых карт Google Maps и Яндекс.Карты.