Карточки некоторых банков могут временно не работать 3 10.01.2022, 16:28

7,066

В списке более 10 банков.

В ночь с понедельника на вторник, 11 января, карточки некоторых банков могут работать с перебоями. С 03.20 до 06.00 в этот день на сетевом оборудовании будут проводить технологические работы, сообщили zerkalo.io в Банковском процессинговом центре.

«В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», — пояснили в Банковском процессинговом центре.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги по информационно-технологическому обеспечению расчетов с использованием банковских карточек следующим банкам: АСБ Беларусбанк, Белагропромбанк, Сбер Банк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БТА Банк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».