Лукашисты штурмовали квартиру брестских активистов на пожарной машине 6 10.01.2022, 16:37

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Рагнеда и Татьяна

Фото: «Белорус белорусу»

Семья активно участвовала в протестах 2020-го года.

Татьяна была наблюдателем на выборах в Бресте и активисткой протеста. Вместе с мужем Виктором они организовывали свободный микрофон на уличных мероприятиях, передает «Белсат».

У них угрожали забрать 4-летнюю дочь. На мужа завели уголовное дело, а в квартиру Татьяны пытались пробраться по лестнице пожарной машины. В результате она вынуждена была срочно уехать из Бреста в Польшу.

«Я вообще с 2008 года наблюдаю за выборами. Мне это было интересно. Принимала участие в программе международного наблюдения. В 2020-м такая активизация пошла! Столько новых инициатив появилось на эту тему!

На избирательном участке я не могла нормально проконтролировать процесса. Меня каждый раз просили выйти в коридор и наблюдать из коридора. Я только могла подойти, когда вывешивали этот протокол. По итогу была такая рассерженная на всю систему… Боже, столько лет – и ничего не меняется! Я вышла, а там столько людей было на улицах и как-то неожиданно создалась колонна. Я пошла в этой колонне. Все были рассержены, как и я.

Я почувствовала, что не одна и может что-то измениться. После мы организовывали пикеты, выходили на площадь, ставили там колонки – свободный микрофон, чтобы каждый мог высказаться, что у него на мысли», – вспоминает Татьяна.

Потом у Виктора конфисковали машину, а в садике Татьяне начали угрожать, что лишат родительских прав на 4 — летнюю Рагнеду. Женщина брала дочь на работу. Позже на мужа завели уголовное дело, а в квартире провели обыск, чем очень напугали и маму, и девочку.

«Они приехали с пожарной машиной и хотели влезть к нам на четвертый этаж. Не удалось. И болгаркой хотели распилить дверь. Залетели, как в притон. Начали кричать. Искали Виктора. Начали выворачивать шкафы. А мы сидим просто с Рагнедой так, обнявшись, с большими глазами, не знаем, что нам делать. И после этого всего надо было уезжать. Я не хотела. Не знаю, что в этом было самое трудное: переезд или то, что мы разошлись с мужем, когда он сюда приехал. Было такое время, что не за что поесть. И хорошо, что в тот момент Рагнеда была с ним, он мог ее покормить. Мне очень помогли друзья и польская семья, Магда с Янеком… Не передать словами, как они поддержали», – отмечает героиня.

Рагнеда уже хорошо знает, что Погоня – наш герб, а белорусский флаг – бело-красно-белый.

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