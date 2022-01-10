Какое жилье сдают в Минске за $350? 7 10.01.2022, 16:52

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Фото: bir.by

Анализ арендного жилья в столице.

«Онлайнер» продолжает мониторить рынок арендного жилья столицы. Журналисты отправились на поиск двушек: на какие квартиры можно рассчитывать, имея в кармане свободные $350 в эквиваленте.

$290 по курсу

За эту сумму можно снять двушку на улице Уборевича. Местечко рядом с МКАД, так что обладателям автомобилей будет вполне комфортно передвигаться. Здесь только-только сделан ремонт, и новые жильцы будут первыми, кто заселится в квартиру после преображения.

Возле дома две школы и два детских сада, магазины, рынок. В пешей доступности зоопарк, озеро, «Чижовка-Арена».

$330

Такова стоимость аренды квартиры в Серебрянке, на проспекте Рокоссовского. Расположено жилье на последнем этаже кирпичной пятиэтажки. Выглядит современно, есть вся необходимая мебель и техника (даже телевизор). Собственник проживает за границей, так что «визитами надоедать не будет». А еще не против домашних животных.

В окрестностях много детских садов и школ, поликлиника, просторный парк.

$340 в эквиваленте

Столько просят владельцы за двушку на проспекте Любимова. В ней недавно сделан косметический ремонт, приобретена кое-какая новая мебель. Имеется вся нужная техника: от пылесоса и стиральной машины до микроволновки и электрочайника.

В двух минутах ходьбы от дома находится супермаркет. Школы, сады, взрослая и детская поликлиника — до 15 минут пешком. До станции метро «Петровщина» — 10—15 минут на общественном транспорте. Недалеко расположен парк Павлова.

$350

Еще одна квартира сдается на улице Кунцевщине, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Каменная Горка». По своему функционалу вполне подойдет для двух студентов или работающих людей.

Инфраструктура у района неплохая: есть и торговый центр, и поликлиника, и школа с детским садом.

$350 по курсу

За те же деньги можно снять двушку на улице Маршала Лосика. Прямо возле дома школа с бассейном, детский сад, магазин и просторный парк — любителям прогулок точно понравится.

Видно, что в квартире не так давно сделан современный ремонт. Из минусов — придется самостоятельно покупать мебель: здесь есть только кухонный гарнитур и сантехника в ванной комнате.

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