Задержанный в Казахстане джазовый музыкант Викрам Рузахунов вернулся в Бишкек

Задержанный в Казахстане джазовый музыкант Викрам Рузахунов вернулся в Бишкек11
- 10.01.2022, 17:04
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Задержание известного музыканта вызвало резкую реакцию властей Кыргызстана.
Джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов, которого задерживали в соседнем Казахстане по подозрению в участии в протестах и выдавали на одном из телеканалов за нанятого за деньги безработного, был освобождён и вернулся в понедельник в Бишкек. Рузахунов поблагодарил власти своей страны за помощь, передает svoboda.org.
❗️Одним видео: Викрам Рузахунов вернулся в Кыргызстанhttps://t.co/2hL8CCL3vC pic.twitter.com/7JLzbu9ufw— Kloop (@kloopnews) January 10, 2022
Не сообщается, были ли сняты с него обвинения и выдвигались ли они вообще.
Задержание известного музыканта вызвало протесты в Бишкеке и резкую реакцию властей Кыргызстана.
Накануне в Казахстане распространили видео с задержанным иностранцем, который рассказал, что якобы за 200 долларов прилетел из Кыргызстана для участия в митинге в Алматы. На его лице видны ссадины. После публикации этой записи сразу несколько жителей Кыргызстана узнали в задержанном Рузахунова. У казахстанского посольства в Бишкеке прошла акция протеста. В МВД Кыргызстана сообщили, что Рузахунов купил билет в Алматы ещё в декабре, задолго до начала протестов. 2 января он действительно улетел в Казахстан для проведения концертных программ, после чего родственники потеряли с ним связь. Кыргызстан направил Казахстану ноту протеста.