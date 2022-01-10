закрыть
10 января 2022, понедельник, 19:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Задержанный в Казахстане джазовый музыкант Викрам Рузахунов вернулся в Бишкек

11
  • 10.01.2022, 17:04
  • 7,912
Задержанный в Казахстане джазовый музыкант Викрам Рузахунов вернулся в Бишкек

Задержание известного музыканта вызвало резкую реакцию властей Кыргызстана.

Джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов, которого задерживали в соседнем Казахстане по подозрению в участии в протестах и выдавали на одном из телеканалов за нанятого за деньги безработного, был освобождён и вернулся в понедельник в Бишкек. Рузахунов поблагодарил власти своей страны за помощь, передает svoboda.org.

Не сообщается, были ли сняты с него обвинения и выдвигались ли они вообще.

Задержание известного музыканта вызвало протесты в Бишкеке и резкую реакцию властей Кыргызстана.

Накануне в Казахстане распространили видео с задержанным иностранцем, который рассказал, что якобы за 200 долларов прилетел из Кыргызстана для участия в митинге в Алматы. На его лице видны ссадины. После публикации этой записи сразу несколько жителей Кыргызстана узнали в задержанном Рузахунова. У казахстанского посольства в Бишкеке прошла акция протеста. В МВД Кыргызстана сообщили, что Рузахунов купил билет в Алматы ещё в декабре, задолго до начала протестов. 2 января он действительно улетел в Казахстан для проведения концертных программ, после чего родственники потеряли с ним связь. Кыргызстан направил Казахстану ноту протеста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников
Жыве Казахстан!
Жыве Казахстан! Ирина Халип
Шесть целей рабочих на 2022 год
Шесть целей рабочих на 2022 год Артем Черников