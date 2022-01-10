Задержанный в Казахстане джазовый музыкант Викрам Рузахунов вернулся в Бишкек 11 10.01.2022, 17:04

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Задержание известного музыканта вызвало резкую реакцию властей Кыргызстана.

Джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов, которого задерживали в соседнем Казахстане по подозрению в участии в протестах и выдавали на одном из телеканалов за нанятого за деньги безработного, был освобождён и вернулся в понедельник в Бишкек. Рузахунов поблагодарил власти своей страны за помощь, передает svoboda.org.

Не сообщается, были ли сняты с него обвинения и выдвигались ли они вообще.

Задержание известного музыканта вызвало протесты в Бишкеке и резкую реакцию властей Кыргызстана.

Накануне в Казахстане распространили видео с задержанным иностранцем, который рассказал, что якобы за 200 долларов прилетел из Кыргызстана для участия в митинге в Алматы. На его лице видны ссадины. После публикации этой записи сразу несколько жителей Кыргызстана узнали в задержанном Рузахунова. У казахстанского посольства в Бишкеке прошла акция протеста. В МВД Кыргызстана сообщили, что Рузахунов купил билет в Алматы ещё в декабре, задолго до начала протестов. 2 января он действительно улетел в Казахстан для проведения концертных программ, после чего родственники потеряли с ним связь. Кыргызстан направил Казахстану ноту протеста.

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