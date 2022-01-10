Как новая базовая величина увеличила платежи в Беларуси 3 10.01.2022, 17:13

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Выросли налоги и штрафы.

Это на три рубля больше, чем было до повышения. Ранее она насчитывала 29 рублей. Базовая влияет на размер некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат, в том числе пособий по безработице и стипендий безработным, которые направляются службой занятости на учёбу, пишет «Вечерний Гродно».

Базовая величина — 32 рубля

Жилье

Аренда государственного жилья — 3,84 рубля за 1 кв. м

Проживание в студенческих общежитиях — от 12,8 до 38,4 рубля

Плата за пользование жилым помещением в общежитии — от 1,536 до 1,92 рубля за 1 кв. м

Пошлины

Ремесленный сбор — 64 рубля

Сбор для владельцев агроэкоусадеб — 64 рубля

Регистрация ИП — 16 рублей

Замена паспорта / получение документа в ускоренном виде — 32 рубля

Выдача идентификационной карты — 32 или 48 рубля

Выдача биометрического паспорта — 48 или 64 рублей

Регистрация брака — 32 рублей

Расторжение брака — 128 рублей

Смена фамилии, имени или отчества — 64 рубля

Налог на собак — от 9,6 до 48 рублей

Услуги ГАИ

Регистрация авто / замена номерных знаков — 101,44 рубля

Выдача водительского удостоверения — 64 рубля

Экзамен в ГАИ — 9,6 и 32 рубля (теория и практика соответственно)

Пособия

Пособие по безработице — до 64 рубля

Штрафы

Безбилетный проезд в городском общественном транспорте — от 16 до 32 рублей

Курение в запрещённых местах — до 128 рублей

Распитие спиртных напитков в общественных местах — до 256 рублей

Нетрезвый водитель за рулём — от 3200 до 6400 рублей

Неправильная парковка — 32 и 160 рублей (для легковых и грузовых авто соответственно, в первый раз)

Непройденный техосмотр — от 32 до 96 рублей (в первый раз)

Разговоры по телефону за рулём — до 64 рублей

Выбрасывание окурков из машины — от 32 до 64 рублей

Превышение скорости в первый раз — до 384 рублей (в первый раз)

Перевозка непристёгнутых пассажиров — до 128 рублей

Оскорбление — до 960 рублей

За шум ночью в квартире с 23:00 до 7:00 — от 64 до 320 рублей

Как менялась базовая за последние 10 лет

С 1 апреля 2012 года она была 10 деноминированных рублей, с 1 октября 2013 года — 13, с 1 апреля 2014 года — 15, с 1 января 2015 года — 18, с 1 января 2016 года — 21, с 1 января 2017 года — 23, с 1 января 2018 года — 24,5, с 1 января 2019 года — 25,5, с 1 января 2020 года — 27, с 1 января 2021 года — 29, с 1 января 2022 года — 32.

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