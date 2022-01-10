Как новая базовая величина увеличила платежи в Беларуси

Как новая базовая величина увеличила платежи в Беларуси3
- 10.01.2022, 17:13
- 6,744
Выросли налоги и штрафы.
Это на три рубля больше, чем было до повышения. Ранее она насчитывала 29 рублей. Базовая влияет на размер некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат, в том числе пособий по безработице и стипендий безработным, которые направляются службой занятости на учёбу, пишет «Вечерний Гродно».
Базовая величина — 32 рубля
Жилье
Аренда государственного жилья — 3,84 рубля за 1 кв. м
Проживание в студенческих общежитиях — от 12,8 до 38,4 рубля
Плата за пользование жилым помещением в общежитии — от 1,536 до 1,92 рубля за 1 кв. м
Пошлины
Ремесленный сбор — 64 рубля
Сбор для владельцев агроэкоусадеб — 64 рубля
Регистрация ИП — 16 рублей
Замена паспорта / получение документа в ускоренном виде — 32 рубля
Выдача идентификационной карты — 32 или 48 рубля
Выдача биометрического паспорта — 48 или 64 рублей
Регистрация брака — 32 рублей
Расторжение брака — 128 рублей
Смена фамилии, имени или отчества — 64 рубля
Налог на собак — от 9,6 до 48 рублей
Услуги ГАИ
Регистрация авто / замена номерных знаков — 101,44 рубля
Выдача водительского удостоверения — 64 рубля
Экзамен в ГАИ — 9,6 и 32 рубля (теория и практика соответственно)
Пособия
Пособие по безработице — до 64 рубля
Штрафы
Безбилетный проезд в городском общественном транспорте — от 16 до 32 рублей
Курение в запрещённых местах — до 128 рублей
Распитие спиртных напитков в общественных местах — до 256 рублей
Нетрезвый водитель за рулём — от 3200 до 6400 рублей
Неправильная парковка — 32 и 160 рублей (для легковых и грузовых авто соответственно, в первый раз)
Непройденный техосмотр — от 32 до 96 рублей (в первый раз)
Разговоры по телефону за рулём — до 64 рублей
Выбрасывание окурков из машины — от 32 до 64 рублей
Превышение скорости в первый раз — до 384 рублей (в первый раз)
Перевозка непристёгнутых пассажиров — до 128 рублей
Оскорбление — до 960 рублей
За шум ночью в квартире с 23:00 до 7:00 — от 64 до 320 рублей
Как менялась базовая за последние 10 лет
С 1 апреля 2012 года она была 10 деноминированных рублей, с 1 октября 2013 года — 13, с 1 апреля 2014 года — 15, с 1 января 2015 года — 18, с 1 января 2016 года — 21, с 1 января 2017 года — 23, с 1 января 2018 года — 24,5, с 1 января 2019 года — 25,5, с 1 января 2020 года — 27, с 1 января 2021 года — 29, с 1 января 2022 года — 32.