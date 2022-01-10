«Тонкая» игра «Газпрома» 7 10.01.2022, 17:24

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Китайцы платят за газ в три раза меньше, чем жители РФ.

29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил Путину о том, что газопровод, который обещали запустить еще в декабре 2019 года, «Северный поток-2», готов к эксплуатации. Вот только эксплуатироваться от опять таки не сможет как минимум до второй половины 2022 года, как максимум, бог знает до когда, пишет для sprotyv.info военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

В свою очередь, Россия продолжила энергетический шантаж Европы, осуществляя ограниченные поставки газа, не смотря даже на то, что уже очевидно – данная методика сертификацию газопровода не ускорит, а лишь повышает степень недоверия к СП-2.

В свою очередь, на фоне растущих цен на газ, Россия, по идее должна снимать сливки с этой сверхприбыли и простые россияне должны ощутить на себе все прелести такой внешней политики Кремля. Но, в действительности, цены на газ для населения в России в 2022 году поднялись.

Что самое смешное, цена на газ для населения в Китае, куда, кстати, и идет российский газ – снизилась на 10%. На сегодняшний день 1 кубометр газа для населения в Китае стоит в 3,5 раза дешевле, чем в стране занимающей первое место в мире по запасам природного газа и которая устроила энергетический кризис в формате «на зло маме отморожу уши».

Думаю, россияне довольны настолько тонкой игрой руководства своей страны.

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