Белорусский дальнобойщик ехал по трассе Германии зигзагами 5 10.01.2022, 17:27

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Его остановили водители.

Белорусского дальнобойщика остановили на федеральной автомагистрали №5 в Германии около города Альсфельд (земля Гессен), пишет «Онлайнер» со ссылкой на местную полицию. Несколько водителей сообщили о литовском автопоезде, который вилял, ехал зигзагами. Во время телефонного разговора свидетели рассказывали, что тягач с прицепом несколько раз врезался в отбойники с обеих сторон дороги.

«Водителя автопоезда участники движения смогли вынудить остановиться на обочине, — сообщает источник. — К 43-летнему белорусу-водителю подошли участники дорожного движения и выяснили: он явно находился в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее он был упрям и хотел продолжить свой путь. Но благодаря вмешательству свидетелей его дальнейшее движение удалось предотвратить. Дальнобойщика задержали водители до прибытия полиции».

Тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе показал значение 3,25 промилле. Ущерб имуществу составил около 4000 евро. Мужчине грозит обвинение в вождении в нетрезвом виде и оставлении места ДТП.

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