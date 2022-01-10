Гродненец добился компенсации за поврежденное в яме авто 1 10.01.2022, 17:42

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Как проходил процесс выплат.

В августе 2021-го житель Гродно Павел влетел в яму на развязке возле Брузгов. В его автомобиле были повреждены шина и диск. Мужчина сообщил, что недавно получил выплаты за тот инцидент. Сколько? Историю рассказывает АвтоГродно.

"В конце декабря мне выплатили 165 рублей, хотя я ожидал, что выплата покроет все мои расходы, а именно 245 рублей. За 205 рублей я покупал новую шину, 40 рублей потратил на раскатку литого диска. Но это лучше, чем ничего, конечно", – делится опытом Павел.

Павел въехал в яму на путепроводе вблизи Брузгов. Тогда на место происшествия он вызвал сотрудников ГАИ. Инспекторы зафиксировали повреждения и замерили глубину ямы. Вышло 14 сантиметров.

Как проходил процесс выплат

"Я вызвал ГАИ. Примерно через 10 дней мне дали ответ в Госавтоинспекции и сообщили, какая именно дорожная организация обслуживает этот участок. Затем я обратился в указанное ДЭУ. Там подтвердили, что участок их, и пояснили, что их деятельность застрахована в такой-то страховой компании. Я написал заявление в эту страховую, его спокойно приняли. Но достаточно долго тянулся процесс выплат. Я написал заявление примерно 24 сентября, а деньги получил только 27 декабря", – говорит Павел.

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