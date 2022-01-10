Николай Статкевич: Они закручивают крышку, а внутри – кипение 1 10.01.2022, 19:08

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Перемены неизбежны.

Встреча Марины Адамович с мужем состоялась сразу после православного Рождества, 8 января, передает «Новы час».

«Микола, как всегда, выглядит хорошо и уверенно. В каком бы состоянии я ни пошла на свидание, он всегда способен вселить в меня оптимизм. Со встреч ухожу с улыбкой, ведь отведенное нам время мы много разговариваем, смеемся, поэтому время летит мгновенно. Хотя Миколе не хватает информации, ему даже не дают «СБ. Беларусь сегодня», но он знает о ситуации в нашей стране и Казахстане», — сказала Марина Адамович.

По ее словам, Николай не верит в долгосрочные перспективы этой власти.

«Он проанализировал ресурсы сторон и считает, что эта власть использует последний ресурс — силовой. И они будут усиливать этот компонент, потому что общество затаилось, но не сдалось. Они закручивают крышку, а внутри - кипение. Все это ведет к потерям на международном уровне и неизбежности перемен в стране», — добавила супруга политзаключенного.

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