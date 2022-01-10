В Новополоцке сегодня сняли необычный закат 1 10.01.2022, 19:27

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Фотофакт.

Зима — самое лучшее время для интересных оптических эффектов, которые дарит нам природа. В этот раз красота появилась в Новополоцке, в районе местного завода «Полимир». Фотографиями поделился читатель «Онлайнера» из этого города.

Такой эффект называют световыми, или солнечными, столбами. Для того чтобы они появились, необходима высокая влажность и резкое похолодание.

А вот так снимки выглядели при зумировании.

В последнее время похожие явления нередки для Беларуси. Например, 8 декабря в Минске наблюдали гало и «световые столбы», на католическое Рождество жители столицы также могли увидеть «три солнца».

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