В Новополоцке сегодня сняли необычный закат

В Новополоцке сегодня сняли необычный закат1
- 10.01.2022, 19:27
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Фотофакт.
Зима — самое лучшее время для интересных оптических эффектов, которые дарит нам природа. В этот раз красота появилась в Новополоцке, в районе местного завода «Полимир». Фотографиями поделился читатель «Онлайнера» из этого города.
Такой эффект называют световыми, или солнечными, столбами. Для того чтобы они появились, необходима высокая влажность и резкое похолодание.
А вот так снимки выглядели при зумировании.
В последнее время похожие явления нередки для Беларуси. Например, 8 декабря в Минске наблюдали гало и «световые столбы», на католическое Рождество жители столицы также могли увидеть «три солнца».