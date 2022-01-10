закрыть
10 января 2022, понедельник, 19:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Новополоцке сегодня сняли необычный закат

1
  • 10.01.2022, 19:27
  • 1,366
В Новополоцке сегодня сняли необычный закат

Фотофакт.

Зима — самое лучшее время для интересных оптических эффектов, которые дарит нам природа. В этот раз красота появилась в Новополоцке, в районе местного завода «Полимир». Фотографиями поделился читатель «Онлайнера» из этого города.

Такой эффект называют световыми, или солнечными, столбами. Для того чтобы они появились, необходима высокая влажность и резкое похолодание.

А вот так снимки выглядели при зумировании.

В последнее время похожие явления нередки для Беларуси. Например, 8 декабря в Минске наблюдали гало и «световые столбы», на католическое Рождество жители столицы также могли увидеть «три солнца».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников
Жыве Казахстан!
Жыве Казахстан! Ирина Халип
Шесть целей рабочих на 2022 год
Шесть целей рабочих на 2022 год Артем Черников