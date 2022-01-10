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В 2021 году в мире было зафиксировано свыше 400 температурных рекордов

  • 10.01.2022, 19:48
В 2021 году в мире было зафиксировано свыше 400 температурных рекордов

Последние годы были самыми жаркими в истории наблюдений.

В 2021 году более 400 метеостанций по всему миру сообщили о температурных рекордах. Об этом написало 7 января The Guardian со ссылкой на метеоролога Максимилиано Эрреру, который ежегодно публикует результаты своих наблюдений за рекордными температурами, передает gordonua.com.

По мнению Эрреры, 2021 год может войти в пятерку или шестерку самых жарких в истории, продолжив долгосрочный восходящий тренд. Последние шесть лет были шестью самыми жаркими за всю историю наблюдений.

По информации Эрреры, десять стран – Оман, ОАЭ, Канада, США, Марокко, Турция, Тайвань, Италия, Тунис и Доминика – побили или повторили свой национальный рекорд, 107 стран побили свой месячный рекорд высокой температуры. В США июнь 2021 года был признан самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

По информации Эрреры, десять стран – Оман, ОАЭ, Канада, США, Марокко, Турция, Тайвань, Италия, Тунис и Доминика – побили или повторили свой национальный рекорд, 107 стран побили свой месячный рекорд высокой температуры. В США июнь 2021 года был признан самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

В нескольких странах были зафиксированы и необычно низкие температуры, как, например, в Испании, где показатели термометра опустились до рекордных -35,8 °С.

Также было установлено несколько континентальных и планетарных рекордов: d Африке июнь и сентябрь стали самыми жаркими за всю историю наблюдений, а в Италии в августе была зарегистрирована рекордная для Европы температура в +48 °С. В июле у Фернас-Крик в Долине Смерти в США было +54,4 °C – самая высокая достоверно зарегистрированная температура на Земле.

Метеоролог Скотт Дункан, который собирает данные о погоде в мире, указал на летние волны тепла в Европе, которые побили рекорды в ряде стран и сопровождались лесными пожарами по всему Средиземноморью. Им предшествовали жаркий март, резкое похолодание в начале апреля, которое "было катастрофическим для многих сельскохозяйственных предприятий Франции", а затем июльские наводнения. Он также обратил внимание на жару на Аляске в декабре, когда ряд рекордов был побит с большим отрывом.

По данным Китайского метеорологического управления, Китай пережил самый жаркий год за всю историю. Самым удивительным явлением стал дождь, который обрушился на центральную провинцию Хэнань: за три дня в регионе выпало больше осадков, чем обычно выпадает за целый год.

Другими необычными погодными явлениями прошлого года были жара в Сибири летом и сильные морозы в Техасе в феврале. Погибли десятки людей, миллионы домов остались без электричества, а последствия привели к громким политическим скандалам.

Но ключевым событием 2021 года для метеорологического и климатологического сообществ стала экстремальная волна тепла, которая обрушилась на западное побережье США в июне – июле, создала тепловой купол и побила рекорды до 5 °C в некоторых местах.

Эррера назвал это событие "матерью всех тепловых волн".

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