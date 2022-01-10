Черная метка Лукашенко: жив Елбасы или нет? 35 Телеграм-канал «Записки на заборе»

10.01.2022, 20:22

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Последний раз Назарбаева видели 28 декабря, когда он еле шел, опираясь на диктатора Лукашенко.

По Казахстану ползут слухи о смерти первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В последний раз его видели 28 декабря 2021 года. Тогда он еле шел, опираясь на охранника и белорусского диктатора Александра Лукашенко. Соответственно словам человека-таракана и пресс-секретаря Елбасы о том, что они общались с ним в 2022 году, люди не верят.

Смерть Назарбаева могла бы прояснить очень многое в том политическом кризисе, который охватил Казахстан (дальше сплошная конспирология):

1. Смерть Елбасы наложилась на газовые протесты, которые охватили всю страну.

2. Токаев не пользуется авторитетом, сопоставимым с тем, который был у Назарбаева. Плюс к этому различные центры силы начали думать не о том, как справиться с протестами, а о том, как отхватить самое удобное место на поминках. Тем временем протест стремительно разрастался.

3. Действия властей стали хаотичными. Со стороны могло показаться, что Токаев капитулировал: правительство распущено, цены снижены, а полиция, которая перестала получать указания от руководства, начала брататься с протестующими.

4. Почувствовав силу, протестующие решили идти до конца: теперь им мало отставки правительства, им нужна отставка Назарбаева. При этом уже в ночь на 5 января взорвалась Алма-Ата, крупнейший город Казахстана.

5. По идее должен выступить Назарбаев, но трупы не говорят, поэтому Токаев заявил, что стал новым главой Совбеза. К этому моменту все во власти уже знают, что старик умер, и Токаеву подчиняется только его личная охрана, остальные смотрят на расширяющийся хаос и ждут, когда смогут урвать кусок пожирнее.

6. В этой ситуации Токаев звонит Путину и говорит, что Казахстану конец. Он ещё существует как географическое место, но как политический институт умер. Вдвоем они приходят к выводу, что если делать все быстро, то ещё не поздно воскресить покойного - не Назарбаева, а государство. Для этого они вводят войска ОДКБ, которые дали Токаеву время на кадровые перестановки и гарантию безопасности.

7. Параллельно с этим начинают развивать миф о террористической атаке. Токаеву нужен повод, чтобы разом подчинить себе всех, и улицу, и чиновников. Крайним сделали экс-главу КНБ Карима Масимова, для новой конфигурации власти он все равно слишком тяжёлая фигура. Что касается племянников первого президента, то они могли помочь Токаеву в организации видимости террористической атаки. Ведь ни одного здание в Алма-Ате не было захвачено, их просто сжигали - так революционеры не поступают.

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