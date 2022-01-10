Автор мема о «помидорах со сметаной» вышел на свободу 7 10.01.2022, 20:25

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Анатолий Шелкович

Ловко потролливший лукашистов Анатолий Шелкович провел в заключении 60 суток.

Анатолий Шелкович, прославившийся мемом о помидорах со сметаной, вышел на свободу после нескольких сроков административного ареста. О его освобождении сообщают правозащитники.

Шелковича задержали 19 ноября. В МВД пояснили, что он изготавливал флаги и забрасывал их на деревья. В «покаянном видео» мужчина заявил, что ему всегда нравилось сочетание красного и белого. «Я люблю помидоры со сметаной — это тоже белое с красным», – сказал он. Шелкович был признан политзаключенным.

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