закрыть
10 января 2022, понедельник, 23:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Автор мема о «помидорах со сметаной» вышел на свободу

7
  • 10.01.2022, 20:25
  • 10,806
Автор мема о «помидорах со сметаной» вышел на свободу
Анатолий Шелкович

Ловко потролливший лукашистов Анатолий Шелкович провел в заключении 60 суток.

Анатолий Шелкович, прославившийся мемом о помидорах со сметаной, вышел на свободу после нескольких сроков административного ареста. О его освобождении сообщают правозащитники.

Шелковича задержали 19 ноября. В МВД пояснили, что он изготавливал флаги и забрасывал их на деревья. В «покаянном видео» мужчина заявил, что ему всегда нравилось сочетание красного и белого. «Я люблю помидоры со сметаной — это тоже белое с красным», – сказал он. Шелкович был признан политзаключенным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников
Жыве Казахстан!
Жыве Казахстан! Ирина Халип
Шесть целей рабочих на 2022 год
Шесть целей рабочих на 2022 год Артем Черников