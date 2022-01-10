Роберт Маскант: Больше всего впечатлило, что белорусы в конце концов нашли в себе мужество восстать 1 10.01.2022, 20:56

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Бывший главный тренер минского «Динамо» поделился мнением о протестах в Беларуси.

Бывший главный тренер минского «Динамо» Роберт Маскант поделился мнением о протестах в Беларуси, передает «Трибуна».

– Вы знаете о том, что происходило в Беларуси в августе 2020 года?

– Да, знаю. Белорусские протесты широко освещались в новостях, и, конечно, мы следили за этим, ведь мы раньше жили в Беларуси. Всегда говорим на эту тему очень осторожно, потому что не хотим никому доставить проблемы.

Нам очень странно видеть, что кто-то не может открыто выражать свое мнение о политике и о ситуации в целом. Мы родились и выросли в стране, где все открыты к любым взглядам. Здесь всегда можно протестовать и иметь разные мнения по вопросам, связанным с политикой. И для нас действительно странно, что в Беларуси так себя вести невозможно. Я говорю сейчас от лица своей семьи, но так думают и многие другие жители Нидерландов, да и, мне кажется, большинство европейцев.

– Тогда, в самом начале протестов, что вас больше всего впечатлило?

– То, что люди в конце концов нашли в себе мужество восстать. Они знали, что будет сложно и что они очень рискуют. Тем не менее, люди нашли в себе мужество и характер, чтобы восстать в защиту того, что, как они считают, правильно, и сказать свое слово. Думаю, это было очень сильно. Если ты делаешь такое один, у тебя обязательно будут проблемы. Но если рядом с тобой много других людей, тогда ты становишься намного сильнее, – сказал Маскант.

Напомним, что Маскант работал в минском «Динамо» с июня по декабрь 2013 года. Последним местом работы Роберта Масканта был американский «Коламбус Крю», где он занимал должность ассистента главного тренера.

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