Американка подарила сыну лотерейный билет и сделала его миллионером
- 10.01.2022, 20:59
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Студент обнаружил билет в рождественском чулке.
В американском штате Вирджиния мать подарила сыну на Рождество лотерейный билет. Подарок оказался выигрышным, и парень стал миллионером. Об это сообщает UPI.
Отмечается, что студент Университета Вирджинии обнаружил билет Bank a Million в рождественском чулке.
Он сразу проверил результаты розыгрыша, который состоялся 22 декабря, и выяснил, что выиграл первый приз - миллион долларов.
"Скромный" подарок от матери студент планирует потратить на оплату своего обучения.