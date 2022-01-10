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Американка подарила сыну лотерейный билет и сделала его миллионером

  • 10.01.2022, 20:59
  • 4,886
Американка подарила сыну лотерейный билет и сделала его миллионером

Студент обнаружил билет в рождественском чулке.

В американском штате Вирджиния мать подарила сыну на Рождество лотерейный билет. Подарок оказался выигрышным, и парень стал миллионером. Об это сообщает UPI.

Отмечается, что студент Университета Вирджинии обнаружил билет Bank a Million в рождественском чулке.

Он сразу проверил результаты розыгрыша, который состоялся 22 декабря, и выяснил, что выиграл первый приз - миллион долларов.

"Скромный" подарок от матери студент планирует потратить на оплату своего обучения.

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