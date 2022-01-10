Среди иностранцев, работающих в Польше, больше всего белорусов и украинцев 1 10.01.2022, 21:14

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Фото: Depositphotos

Самая многочисленная группа граждан Беларуси проживает в Мазовецком воеводстве.

В последние годы динамично растет количество иностранцев, легально работающих в Польше. В конце 2021 года в Управлении соцстрахования Польши было зарегистрировано почти 872 000 иностранцев примерно из 160 стран. На протяжении многих лет самую большую группу составляют граждане Украины (635 000 застрахованных), передает «Радио Польша».

Планомерно растет и число белорусских граждан, легально работающих в Польше. Анализ данных УСС показывает, что с 2008 года количество белорусов, состоящих на учете, увеличилось более чем в 16 раз. На конец 2020 года самая многочисленная группа граждан Беларуси проживала в Мазовецком (19,8%) и Подляском воеводстве (8,9%).

По последним данным, на конец 2021 года взносы в УСС платили 67,7 тыс. белорусов, которые являются второй по величине, после украинцев, группой иностранцев, работающих в Польше.

На конец 2020 года количество белорусов зарегистрированных в УСС превысило 50 тысяч человек.

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