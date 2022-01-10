В Беларуси изменились цены на газ в малолитражных баллонах 5 10.01.2022, 21:26

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Но какими они стали, МАРТ «забыл» рассказать.

В Беларуси изменили цены на сжиженный газ, который отпускают для населения в малолитражных баллонах, сообщает МАРТ. Но в ведомстве не уточняют, какими будут новые ценники, а также с какого числа произойдет повышение.

В МАРТ уточняют, что своим постановлением изменили цену за 1 кг газа для заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг). Как обновили ценник и с какого числа, в ведомстве не сообщили. На сайте «Мингаз» также указаны старые расценки.

«Изменение цены на газ для заправки в малолитражные баллоны проводится ежегодно в плановом порядке и обусловлено компенсацией газоснабжающим организациям роста стоимости приобретаемого газа», — отмечают в МАРТ. Из этого уточнения следует, что стоимость газа должны поднять.

Само постановление, которым повышают ценник на газ, не удалось найти среди зарегистрированных документов на национальном правовом интернет-портале.

В МАРТ при этом уточняют, что нынешнее решение ведомства не касается цен на газ в баллонах емкостью 50 литров (21 кг).

В последний раз цены на сжиженный газ, который отпускают для населения в малолитражных баллонах, повышали с 1 апреля прошлого года — на 11 копеек (до 1,26 рубля за 1 кг).

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