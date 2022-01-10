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Чемпион мира по стрельбе случайно застрелился на охоте

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  • 10.01.2022, 21:35
  • 15,880
Чемпион мира по стрельбе случайно застрелился на охоте
Кристиан Гилли

Ему было 19 лет.

В Италии многократный чемпион по стендовой стрельбе среди юниоров Кристиан Гилли по неосторожности выстрелил в себя на охоте и скончался. Ему было 19 лет, пишет Daily Mail.

Спортсмен с друзьями охотился в лесу в Тоскане. Он нагнулся, чтобы подобрать стреляные гильзы и случайно выстрелил себе в живот.

Гилли экстренно госпитализировали. Ему сделали операцию и попытались остановить внутреннее кровотечение. Однако врачи не смогли спасти парня.

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