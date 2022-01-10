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В Минске автомобиль наехал на канализационный люк и тот влетел в человека

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  • 10.01.2022, 21:49
  • 12,888
В Минске автомобиль наехал на канализационный люк и тот влетел в человека

Видеофакт.

Канализационный люк выскочил из-под колес автомобиля и травмировал мужчину. Об этом Zerkalo.io сообщили читатели.

Происшествие случилось 10 января, около 18.40, на столичной улице Солтыса. По словам очевидцев, автомобиль на скорости наехал на люк и тот влетел в переходившего дорогу мужчину. «Водитель уехал, однако при наезде на люк от его автомобиля отвалился регистрационный знак», — добавили читатели.

На место происшествия приехала скорая. Медики оказали мужчине помощь и доставили в больницу.

Причины и обстоятельства устанавливают сотрудники ГАИ.

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