В Минске автомобиль наехал на канализационный люк и тот влетел в человека

В Минске автомобиль наехал на канализационный люк и тот влетел в человека4
- 10.01.2022, 21:49
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Видеофакт.
Канализационный люк выскочил из-под колес автомобиля и травмировал мужчину. Об этом Zerkalo.io сообщили читатели.
Происшествие случилось 10 января, около 18.40, на столичной улице Солтыса. По словам очевидцев, автомобиль на скорости наехал на люк и тот влетел в переходившего дорогу мужчину. «Водитель уехал, однако при наезде на люк от его автомобиля отвалился регистрационный знак», — добавили читатели.
На место происшествия приехала скорая. Медики оказали мужчине помощь и доставили в больницу.
Причины и обстоятельства устанавливают сотрудники ГАИ.