На «химии» в Мозыре массово болеют заключенные 10.01.2022, 22:09

4,356

Здание ИУОТ № 21 в Мозыре.

Администрация препятствует их госпитализации.

Начальник учреждения даже лично звонил в поликлинику, чтобы «химикам» не продлевали больничные, пишет nashaniva.com.

Как стало известно правозащитникам, в исправительном учреждении открытого типа (ИУОТ) №21 в Мозыре сейчас болеют сразу около 20 осужденных. Их поместили на отдельный изолированный этаж.

Но некоторых заключенных с высокой температурой отказываются госпитализировать. Кроме того известно, что начальник ИУОТ Дмитрий Дивановский лично звонил в поликлинику, чтобы «химикам» не продлевали больничные.

«Условия содержания в ПУАТ — это медленное убийство людей. Здание старое, все продувается и течет, от этого влажность. На «отремонтированном» пятом этаже по утрам по стенам течет вода и видны огромные мокрые пятна вдоль потолка. Температура в комнатах доходила до семи градусов.

Сразу после переезда на новый этаж у людей начался утренний кашель с мокротой, который проходит до обеда. После выходных кашель проходит тяжелее и дольше».

Сейчас в этом учреждении отбывают наказание 14 политзаключенных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».