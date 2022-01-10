BMW создал авто, цвет которого можно сменить одним нажатием кнопки 4 10.01.2022, 22:29

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Видеофакт.

Немецкий автоконцерн BMW разработал инновационную версию своего электромобиля iX, которая предоставляет пользователям возможность выбора двух различных оттенков экстерьера. Автомобиль iX Flow дебютировал на ежегодной выставке потребительской электроники CES 2022, где он ошеломил зрителей, изменив цвет с белого на черный за пару секунд. Сообщает mymodernmet.com.

Это невероятное превращение стало возможным благодаря использованию E Ink - той же технологии, которая используется в электронных читалках типа Kindles. Фактически, вся поверхность концептуального автомобиля покрыта миллионами микрокапсул. "Каждая из этих микрокапсул содержит отрицательно заряженные белые пигменты и положительно заряженные черные пигменты", - объясняет BMW. "В зависимости от выбранной настройки, стимуляция электрическим полем заставляет белые или черные пигменты собираться на поверхности микрокапсулы, придавая кузову автомобиля желаемый оттенок".

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY — Out of Spec Studios (@Out_of_Spec) January 4, 2022

Хотя iX Flow все еще находится на экспериментальной стадии, BMW настаивает на том, что эта технология обеспечивает множество преимуществ для повышения эффективности своих электромобилей. В частности, способность автомобиля менять цвет на белый во время жаркого солнечного лета будет отражать больше солнечного света и приведет к снижению потребности в кондиционировании воздуха. Аналогичным образом, темная внешность поможет сохранить тепло в прохладное время года.

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