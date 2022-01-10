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Блинкен: Россия хочет втянуть нас в дискуссию о НАТО, а не своей агрессии против Украины

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  • 10.01.2022, 22:45
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Блинкен: Россия хочет втянуть нас в дискуссию о НАТО, а не своей агрессии против Украины
Энтони Блинкен

Государственный секретарь США прокомментировал переговоры с РФ.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 10 января заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания, передает gordonua.com.

Заявление Блинкена опубликовало в Twitter посольство США в Украине после переговоров американской и российской делегаций по требованиям РФ относительно гарантий безопасности, которые прошли в Женеве.

"Частью российской стратегии является выдвижение списка совершенно невыполнимых требований, а затем утверждать, что другая сторона не хочет работать сообща, и использовать это как своего рода оправдание агрессивных действий, – заявил Блинкен. – Они хотят нас втянуть в дискуссию о НАТО, а не сосредоточиться на текущем вопросе, который заключается в их агрессии против Украины".

Также посольство обнародовало видеокомментарий Блинкена, в котором он говорит, что РФ объясняет свои действия, используя дезинформацию.

"Когда РФ вторглась в Украину в 2014-м, она утверждала, что Украина – агрессор, чтобы оправдать свои заранее спланированные военные действия. И сегодня мы снова видим значительные усилия по продвижению пропаганды против Украины, НАТО и США", – сказал госсекретарь США.

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