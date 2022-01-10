«Завтра в Казахстане очень важный день» 10.01.2022, 23:25

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Казахский оппозиционер рассказал, каких шагов ждет от Токаева.

Оппозиция ожидает, что 11 января состоится заседание нижней палаты парламента Казахстана, где президент Касым-Жомарт Токаев должен озвучить, как он собирается договариваться с протестующими. Об этом Радио НВ рассказал казахстанский политик Эрмек Наримбай.

«Завтра очень важный день, когда с утра в Мажилисе [нижняя палата парламента] президент Токаев, во-первых, обновит правительство через парламент. Во-вторых, сделает очень важное заявление, относительно того, какие политические уступки он будет делать протестующим. Будут ли это полумеры, которые ничего не меняют, либо это будет что-то существенное с необходимостью сесть за стол переговоров с протестующими. Мы ждем этого дня. Поки весь интернет бурлит и обменивается мнениями, что произошло в эти дни, кто виноват, что это за террористы, кто ответственен за эти массовые расстрелы», — сообщил Наримбай.

Протесты в Казахстане продолжаются уже больше недели. 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ силовикам стрелять «без предупреждения и на поражение» по участникам митингов.

В ходе уличных столкновений десятки человек были убиты, в страну введены иностранные войска.

Власти сообщают о почти 8000 задержанных.

10 января в Казахстане объявлен траур по погибшим в результате протестов.

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