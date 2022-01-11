«Еще одного августа сипатый не переживет» 2 11.01.2022, 8:05

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Что белорусы думают о протестах в Казахстане.

Казахстан продолжает жить революционными событиями. Массовые акции начались с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Сайт Charter97.org посмотрел, что белорусы думают о протестах в Казахстане.

«Держись, Казахстан, дави этих гадов! Белорусы также будут срывать погоны с этих продажных силовиков, которые забыли, кому служат. Я верю в народ Казахстана, они сметут эту назарбаевскую банду, по-другому нельзя, только не отступать. Диктаторские режимы всем надоели, бойся, Саша шкловский, твой черед!».

«Революция — это формула, которая работает, работала и единственная которая будет работать всегда. Хочешь жить достойно — заставь себя уважать, а не пресмыкайся перед маргинальной властью. Казахам респект, не повторяйте ошибок Беларуси и Армении, не останавливайтесь до полной победы и сразу разрывайте отношения с Россией».

«Диктаторы должны знать, что от наказания они не уйдут, будут повешены, как Садам Хусейн или растерзаны, как Каддафи».

«В Казахстане лопнул пузырь транзита власти. Точно такой, какой хотят подсунуть белорусам и сделать Лукашенко «белорусским елбасы» на предстоящем референдуме. Залили новое вино в старые мехи, вот они и не выдержали. У белорусов все еще впереди. Будут стараться подать старую власть под новым соусом. А закончится все, как в Казахстане. Не дайте себя обмануть. Казахстан пример тому. Их обманули. В феврале будут в очередной раз обманывать белорусов».

«А почему бы не создать интернациональную организацию борьбы с диктаторскими режимами! Потому что народы, обремененные этими режимами, остаются наедине с этим злом. А режимы кучкуются, друг друга поддерживают в кровавых драмах».

«Одно старье у власти. Аж не хочется на них смотреть, на эти бледные, мокрые, потные рожи. Хитрые, научившиеся обманывать людей. Как они будут в тот мир уходить, зная, что такие деньги тут останутся. Они в гробу будут ворочаться. Во наворовались. Народы нищие, а они от жиру бесятся».

«Эпоха этих долгосидящих на золотых горшках заканчивается. И для некоторых с позором. Народ стал другой. Новые поколения. Новые требования. А старые элиты живут еще тем днем, когда они пришли к власти. Лукашенко вспоминает 90-е. Как он Шеймана садил в машину и выискивал на дороге бандитов. Нурсултан расстреливал своих. Путин давил оппозицию. Но всему приходит конец. Все это тленно. Приходит и их пора».

«На презрение диктатора к народу нужно отвечать презрением народа к диктатору. Диктатору нельзя сдаваться, нужно держать презрение до его уничтожения, пока народ не удовлетворится его уничтожением. Диктаторы — это враги, воры и убийцы, в каких бы мордах они не были, в морде колхозана, гопника или жабы-интеллегента».

«После развала СССР почти каждая республика получила своего идиота-диктатора. А любая диктатура ведет только к коррупции, нищете, и войне! Пора уже и казахстанскому народу понять и выжечь каленым железом эту семейку больных на голову идиотов! Надеюсь, казахи не повторят ошибок белорусов и не будут бояться потерять галимую работу!».

«Интервенция не остановит протесты в Казахстане только потому, что вместо сбежавшего елбасы остался на посту президента человек, сразу же предавший страну, призвав оккупантов и приказавший стрелять в свой народ. Вакуум власти. И надолго. Пока казахстанский народ сам не выберет себе достойного лидера. Протесты не остановятся. Национально-освободительную борьбу никакими внешними интервенциями не остановить».

«Настоящая революция на постсоветском пространстве обязательно должна сопровождаться уничтожением правящих элит, разворовавших постсоветские страны, ограбившие народы республик, присвоив огромные богатства и ввергнув народы в нищету и бесправие. Только это может заставить вновь возникающие элиты в будущем действовать с уроком этих событий».

«Члены клуба диктаторов постсовка любят уходить эффектно, получая смачный пендель от народа! По всем законам жанра, следующий будет синепалый шкловский баянист. Там здоровье тоже ни к черту у деда».

«Лукашэнка, чуеш, падзеі ў Казахстане паказваюць што будзе і ў Беларусі. Уцякай пакуль можаш».

«Не может лжец и коррупционер быть национальным героем, под каким бы соусом он себя не подавал. Результат очевиден, то же ждет Таракана и Путина».

«Как только диктаторы осознают свой конец и угрозу своей жизни, они, почему-то, резко заболевают и притворяются немощными».

«Если народ захочет смести фашизм, то никто и ничто не устоит перед такой силой. Вопрос в том, что оппозиционные медиа не готовят народ к такому сценарию».

«Похоже, что Путину будет чем заняться кроме Украины. Зашатался самый старый режим и это в районе мягкого «брюшка» Московии. Белорусы, берите пример с казахов, поднимайтесь».

«Карт-бланш, выданный силовикам, имеет срок действия до тех пор, пока силовики нужны диктатору. После их использования или печального конца диктатора, карт-бланш на силовиков автоматически переходит народу. Вот тут и начнется самое интересное».

«Когда ментов прижмут, они резко становятся человечными. В Пинске тоже пушистыми были, пока подкрепление не пришло. Казахи, давите до конца! Вы вселяете надежду в раненое сердце настоящего белоруса».

«Если казахи проявят солидарность и полностью забастуют и еще хотя бы 50% войск перейдет на сторону народа, то никакое ОДКБ ничего не сможет что-то сделать. Белорусам это знак, что в открытом противостоянии не устоять! Необходимо останавливать страну, вся Беларусь должна стать в стачке, без митингов, без лозунгов просто все должно остановиться».

«Пора выбрасывать на свалку истории всех этих зажравшихся царьков, во главе с самым главным мерзавцем, который сидит в Кремле».

«Пошла жара ! А ведь сипатый другого августа не выдержит, да и народ уже понял, как надо было».

«Беларусь, подымайся, это ваш шанс ребята, смотрите на Казахстан и действуйте. Пусть он далекий такой, но где-то рядом!», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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